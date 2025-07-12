Катализатор удалён, а ТО не пройдено? Вот как подготовить машину, чтобы избежать отказа

Удаление катализатора может повлиять на прохождение ТО — эксперт даёт советы

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Не так давно в России были обновлены требования к техническому осмотру автомобилей. Одной из самых обсуждаемых проблем стал вопрос прохождения ТО для машин, на которых удалён катализатор. Для владельцев таких автомобилей это может стать настоящей головной болью. Но, как пояснил владелец автосервиса, пройти техосмотр без каталитического нейтрализатора вполне возможно, если подготовиться правильно.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info выхлопы

Зачем удаляют катализатор

Удаление катализатора — процедура, которая довольно часто встречается на отечественных дорогах. Причины могут быть разные: кто-то хочет повысить мощность двигателя, кто-то уменьшить расход топлива, а кто-то сталкивается с проблемой неисправного сажевого фильтра, который влияет на работу системы.

Катализатор, несмотря на свою важную роль в снижении вредных выбросов, оказывает определённое сопротивление выхлопу. Для некоторых владельцев автомобилей его удаление становится способом снизить это сопротивление, что, теоретически, может повысить отдачу мотора и улучшить его динамику. Однако эта операция имеет и минусы: если катализатор забивается, это может привести к перегреву двигателя и повышенному расходу топлива, что в условиях постоянно растущих цен на топливо становится существенным недостатком. Вместо катализатора многие ставят пламегаситель, который менее затратен.

Кроме того, удаление катализатора — это ещё и шаг в рамках комплексного тюнинга, направленного на улучшение звучания выхлопа и увеличение мощности силового агрегата.

Потенциальные проблемы после удаления катализатора

Однако удаление катализатора может вызвать ряд проблем, о которых владельцы автомобилей часто не задумываются. Например, необходимо учесть, что без катализатора двигатель будет работать нестабильно, если не вносить корректировки в настройки электронной системы управления. В противном случае машина будет потреблять больше топлива, а её мощность снизится. Кроме того, отсутствие катализатора может негативно сказаться на долговечности мотора.

Ещё одной проблемой является увеличение вредных выбросов в атмосферу, что уже становится причиной отказа при прохождении технического осмотра. Ведь теперь ТО стало более строгим и обязательным процессом. Во время проверки на станции ТО не только проверяют работоспособность автомобиля, но и замеряют уровень выбросов через газоанализатор. Это устройство измеряет концентрацию угарного газа, оксидов азота и углеводородов. Если результаты превышают установленные нормы, машина может не пройти техосмотр.

Как пройти ТО без катализатора: рекомендации эксперта

К счастью, даже с удалённым катализатором можно пройти техосмотр. Например, автомобили, соответствующие экологическому стандарту Евро-4, в большинстве случаев могут пройти проверку с результатами, которые находятся в пределах допустимых значений. После удаления катализатора уровень вредных выбросов обычно увеличивается с 0,2 до 0,4 процента, что всё ещё находится в рамках предельной нормы — 0,5 процента.

Главное — правильно подготовиться к прохождению ТО. Для этого стоит выполнить несколько важных шагов:

Прогреть двигатель — перед техосмотром обязательно прогрейте мотор. Это поможет уменьшить выбросы, так как на горячем двигателе система работает более эффективно. Проверьте свечи зажигания — если свечи изношены или неправильно подобраны, это может негативно сказаться на результатах замера выбросов. Проверьте расход масла — если двигатель "подъедает" масло, это приведет к повышенному содержанию углеводородов в выхлопе, что ухудшит результаты замеров. Обратитесь в сервис — если есть сомнения по поводу состояния двигателя или системы, лучше заранее посетить сервис для устранения возможных проблем.

Удаление катализатора может быть разумным решением для тюнинга автомобиля, но стоит помнить о возможных проблемах с экологии, расходом топлива и прохождением технического осмотра. Следуя этим простым рекомендациям, можно значительно повысить шансы на успешное прохождение ТО, даже если катализатор был удалён.

Уточнения

Государственный технический осмотр транспортных средств (техосмотр, ТО) — проверка технического состояния транспортных средств (ТС).

