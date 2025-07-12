В самый разгар жары кондиционер отказал? Не допустите этого с этими простыми советами

Когда на улице температура приближается к +30 градусам, многие автовладельцы начинают задумываться о кондиционере. Но что если в этот момент система откажет? К сожалению, именно в жару проблемы с кондиционером могут возникать наиболее неожиданно. Почему так происходит, и как предотвратить выход системы из строя в самый разгар летней жары?
Часто автовладельцы включают кондиционер только в летний сезон, забывая о нём в остальное время года. Однако такой подход может повлиять на работоспособность системы. Как объяснил владелец автосервиса в интервью порталу njcar. ru, даже в морозные дни кондиционер нужно время от времени включать хотя бы на пару минут.
"Если система не используется, масло в ней застаивается, а уплотнители начинают трескаться, что влечет за собой утрату герметичности", — пояснил автомеханик.
Суть в том, что вместе с фреоном в системе циркулирует масло, которое смазывает ключевые детали. Если кондиционер долго не работает, то масла недостаточно для защиты элементов от пересыхания. В результате может возникнуть повреждение компрессора, который без смазки начинает изнашиваться.
Чтобы избежать таких проблем, достаточно делать правило — запускать кондиционер хотя бы на несколько минут каждый месяц, даже если на улице мороз. Это поможет предотвратить дорогостоящий ремонт и продлить срок службы системы.
Многие владельцы автомобилей не знают, что с течением времени уровень хладагента в системе кондиционирования постепенно снижается. Это естественный процесс, так как абсолютно герметичных систем не существует. И если хладагент постепенно уходит, то в жару, когда кондиционер включается на полную мощность, система может просто перестать охлаждать.
Как же узнать, что хладагента в системе недостаточно? Это довольно просто. Для этого нужно открыть капот и найти так называемый "глазок" — прозрачный индикатор на одной из трубок кондиционера. Взглянув в него, можно определить, движется ли внутри жидкость. Если циркуляция не видна — это сигнал, что система нуждается в дозаправке.
Проверять уровень хладагента можно самостоятельно, и это стоит делать хотя бы раз в год, особенно перед жарким сезоном. Это предотвратит возможные проблемы и сделает эксплуатацию кондиционера более надёжной.
Ещё одной частой причиной сбоя в работе кондиционера является загрязнение радиатора системы. Он расположен прямо перед основным радиатором охлаждения двигателя и часто забивается пылью, насекомыми и другими мелкими частицами.
Эти загрязнения блокируют пространство между элементами, ухудшая теплообмен и замедляя работу системы. В результате кондиционер может начать хуже охлаждать, а со временем — вообще не справляться со своей задачей. В худшем случае загрязнение может повлиять и на работу системы охлаждения двигателя.
Чтобы предотвратить накопление грязи и пыли между радиаторами, важно периодически проверять это пространство. Если загрязнений немного, их можно удалить самостоятельно, просто промыв радиаторы водой. Это простая процедура, которую можно провести в любое время, но она поможет значительно улучшить эффективность работы системы.
Если же мусор спрессовался и образовал плотный слой, схожий с войлоком, лучше обратиться в автосервис. В таких случаях специалисты снимут радиаторы, тщательно их промоют и установят обратно без повреждений.
Периодическая очистка радиаторов — несложная, но важная профилактика, которая поможет избежать серьёзных проблем с системой кондиционирования в будущем.
Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
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