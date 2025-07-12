Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Солнечный ветер приближается к Земле: чего ожидать в эти выходные
Живое ископаемое: мечехвостов вылавливают ради крови с уникальными свойствами
Александр Ерохин о ситуации с Химками и Торпедо: что скрывается за скандалами?
HSBC объявил об уходе из альянса NZBA и переходе к собственному плану
Как спасти помидоры и огурцы от жары и дождя
Юрий Лоза раскритиковал новые элементы роскоши в Москве
Опасные компоненты в косметике: как избежать ужасных последствий
От Чингисхана до ЮНЕСКО: как гора Богд-Хан-Уул в Монголии стала значимым природным объектом
Тяга к сладкому: хром и клетчатка — ключевые союзники в борьбе с лишним сахаром

В самый разгар жары кондиционер отказал? Не допустите этого с этими простыми советами

Грязь на радиаторе может ухудшить работу кондиционера, предупреждают эксперты
4:12
Авто

Когда на улице температура приближается к +30 градусам, многие автовладельцы начинают задумываться о кондиционере. Но что если в этот момент система откажет? К сожалению, именно в жару проблемы с кондиционером могут возникать наиболее неожиданно. Почему так происходит, и как предотвратить выход системы из строя в самый разгар летней жары?

Климат контроль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Климат контроль

Как кондиционер может подвести в самый неподходящий момент

Часто автовладельцы включают кондиционер только в летний сезон, забывая о нём в остальное время года. Однако такой подход может повлиять на работоспособность системы. Как объяснил владелец автосервиса в интервью порталу njcar. ru, даже в морозные дни кондиционер нужно время от времени включать хотя бы на пару минут.

"Если система не используется, масло в ней застаивается, а уплотнители начинают трескаться, что влечет за собой утрату герметичности", — пояснил автомеханик.

Суть в том, что вместе с фреоном в системе циркулирует масло, которое смазывает ключевые детали. Если кондиционер долго не работает, то масла недостаточно для защиты элементов от пересыхания. В результате может возникнуть повреждение компрессора, который без смазки начинает изнашиваться.

Чтобы избежать таких проблем, достаточно делать правило — запускать кондиционер хотя бы на несколько минут каждый месяц, даже если на улице мороз. Это поможет предотвратить дорогостоящий ремонт и продлить срок службы системы.

Уровень хладагента: как не допустить утечек

Многие владельцы автомобилей не знают, что с течением времени уровень хладагента в системе кондиционирования постепенно снижается. Это естественный процесс, так как абсолютно герметичных систем не существует. И если хладагент постепенно уходит, то в жару, когда кондиционер включается на полную мощность, система может просто перестать охлаждать.

Как же узнать, что хладагента в системе недостаточно? Это довольно просто. Для этого нужно открыть капот и найти так называемый "глазок" — прозрачный индикатор на одной из трубок кондиционера. Взглянув в него, можно определить, движется ли внутри жидкость. Если циркуляция не видна — это сигнал, что система нуждается в дозаправке.

Проверять уровень хладагента можно самостоятельно, и это стоит делать хотя бы раз в год, особенно перед жарким сезоном. Это предотвратит возможные проблемы и сделает эксплуатацию кондиционера более надёжной.

Как грязь на радиаторе влияет на работу кондиционера

Ещё одной частой причиной сбоя в работе кондиционера является загрязнение радиатора системы. Он расположен прямо перед основным радиатором охлаждения двигателя и часто забивается пылью, насекомыми и другими мелкими частицами.

Эти загрязнения блокируют пространство между элементами, ухудшая теплообмен и замедляя работу системы. В результате кондиционер может начать хуже охлаждать, а со временем — вообще не справляться со своей задачей. В худшем случае загрязнение может повлиять и на работу системы охлаждения двигателя.

Как очистить радиатор кондиционера

Чтобы предотвратить накопление грязи и пыли между радиаторами, важно периодически проверять это пространство. Если загрязнений немного, их можно удалить самостоятельно, просто промыв радиаторы водой. Это простая процедура, которую можно провести в любое время, но она поможет значительно улучшить эффективность работы системы.

Если же мусор спрессовался и образовал плотный слой, схожий с войлоком, лучше обратиться в автосервис. В таких случаях специалисты снимут радиаторы, тщательно их промоют и установят обратно без повреждений.

Периодическая очистка радиаторов — несложная, но важная профилактика, которая поможет избежать серьёзных проблем с системой кондиционирования в будущем.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Рецепт запечённых кабачков с сыром, беконом и помидорами в духовке
Еда и рецепты
Рецепт запечённых кабачков с сыром, беконом и помидорами в духовке Аудио 
Диетологи считают яичную запеканку сбалансированным ужином без лишнего жира
Еда и рецепты
Диетологи считают яичную запеканку сбалансированным ужином без лишнего жира Аудио 
Популярное
Стая окружает, но не нападает: загадочная тактика волков, против которой бессилен даже медведь

Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?

Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины"
Не спешим пробовать: почему мясо акул не становится популярным в мировом меню
Машины со стальными нервами: почему за этими моделями охотятся даже спустя 20 лет
Вареники, как у бабушки: готовим идеальное тесто и начинку
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Исчезновение на наших глазах: 12 животных, которые скоро могут исчезнуть с лица Земли
Не выбрасывайте кожуру авокадо: 3 способа превратить её в сокровище для дома
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Последние материалы
Грязь на радиаторе может ухудшить работу кондиционера, предупреждают эксперты
Солнечный ветер приближается к Земле: чего ожидать в эти выходные
Живое ископаемое: мечехвостов вылавливают ради крови с уникальными свойствами
Александр Ерохин о ситуации с Химками и Торпедо: что скрывается за скандалами?
Как спасти помидоры и огурцы от жары и дождя
HSBC объявил об уходе из альянса NZBA и переходе к собственному плану
Юрий Лоза раскритиковал новые элементы роскоши в Москве
Опасные компоненты в косметике: как избежать ужасных последствий
От Чингисхана до ЮНЕСКО: как гора Богд-Хан-Уул в Монголии стала значимым природным объектом
Тяга к сладкому: хром и клетчатка — ключевые союзники в борьбе с лишним сахаром
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.