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Хотите реже мыть машину и меньше волноваться за царапины: выбирайте цвет автомобиля правильно

Названы преимущества автомобилей ярких цветов — от видимости до маскировки грязи
1:46
Авто

Выбор цвета машины — далеко не второстепенное решение. Это не только про стиль, но и про безопасность, практичность и даже экономию времени на мойку. Многие выбирают привычные цвета: белый, чёрный, серебристый. Но что, если яркий цвет — это ваш лучший выбор?

Audi A5L Sportback
Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Audi A5L Sportback

Машина заметнее на дороге

Яркие цвета — это про безопасность. Красная, жёлтая, зелёная или оранжевая машина моментально выделяется в потоке. Особенно важно это в условиях плохой видимости: дождь, туман, сумерки — всё это перестаёт быть такой угрозой, если ваша машина не сливается с окружающим фоном.

Зимой на дороге особенно много белых пятен: сугробы, грязный снег, тусклое небо. А белый автомобиль среди всего этого — как иголка в стоге сена. Яркая машина в этом плане выигрывает безоговорочно.

Меньше забот с внешним видом

Автомобили ярких цветов дольше выглядят чистыми. Пыль, капли дождя, даже дорожная грязь не так заметны на таких кузовах, как на белом или чёрном. А значит — можно реже мыть машину и не переживать, что каждая капля будет бросаться в глаза с расстояния в сто метров.

Царапины не бросаются в глаза

Каждая, даже самая аккуратная езда, рано или поздно оставляет на кузове следы: мелкие сколы от камней, следы веток, потертости от щёток. На белой и чёрной краске они видны моментально.

А вот яркие оттенки обладают способностью скрывать мелкие дефекты. До определённого момента кузов выглядит "как новый", даже если он уже не первый год в пути.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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