Никогда не выбрасывайте обрезки линолеума: как он может выручить на трассе

Опытные автомобилисты используют линолеум для экстренного ремонта в дороге

2:06 Your browser does not support the audio element. Авто

На первый взгляд — бесполезный строительный материал, а на деле — настоящая палочка-выручалочка в дороге. Те, кто провёл за рулём не один год, знают: в экстренной ситуации линолеум может заменить даже суперклей. Главное — правильно его использовать.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain багажник

Зачем линолеум в машине

Дорога не прощает мелочей. Порвался патрубок, отклеился бачок, треснула трубка, хомут отошёл — такие "мелкие" неприятности могут обернуться настоящей головной болью, особенно если поблизости нет автосервиса. Именно в такие моменты в дело вступает кусок старого линолеума.

Он легко трансформируется в надёжное связующее вещество, которое поможет закрепить, подлатать и даже герметизировать временно повреждённые детали.

Как сделать клей из линолеума

Для начала отделите покрытие от тканевой основы — именно гладкий пластик пригодится для приготовления самодельного клея. Нарежьте линолеум на мелкие кусочки, примерно по 1-2 см, чтобы ускорить процесс растворения.

Далее найдите подходящую баночку с крышкой — например, старую стеклянную банку или флакон от автохимии. Положите туда нарезанный материал и залейте растворителем: подойдёт любой, который способен работать с ПВХ, — например, "646" или аналог.

Теперь нужно немного подождать. Через пару часов, а иногда и раньше, масса загустеет и превратится в вязкий, прочный состав. Его можно наносить на трещины, использовать как прокладку или фиксирующий слой.

Когда пригодится такой самодельный клей:

Временная фиксация оторвавшегося бачка с "омывайкой"

Подклейка треснувших пластиковых элементов в подкапотном пространстве

Усиление соединений, где ослаб хомут или появилась течь

Герметизация щелей в кузове от пыли или влаги

Этот способ, конечно, не заменит профессиональный ремонт, но поможет доехать до ближайшего сервиса или спокойно завершить поездку.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

