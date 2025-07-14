Зеркало покажет всё, кроме того, что важно — если не настроить его правильно

Как правильно отрегулировать наружные зеркала — советы для начинающих водителей

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Многие новички, получив права, сосредотачиваются на правилах, управлении машиной и навигации. А вот боковые зеркала остаются где-то на периферии внимания — и совершенно зря. Ведь неправильно отрегулированные зеркала способны не только усложнить жизнь водителю, но и привести к реальной аварийной ситуации.

Фото: freepik.com by ArthurHidden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина в машине красит губы

Если боковое зеркало настроено неверно, появляются слепые зоны, в которых легко может "спрятаться" другой автомобиль. А для новичка, ещё не привыкшего к постоянному контролю обстановки, такая невидимость — прямой путь к ДТП.

Линия горизонта: не выше и не ниже

Одно из самых распространённых упущений — неправильное положение горизонта в зеркале. Кто-то смотрит чуть ли не в небо, кто-то — исключительно на асфальт. Правильный ориентир — середина зеркала.

Если линия горизонта в отражении находится заметно выше или ниже центра, то водитель не сможет вовремя заметить помеху сбоку. В идеале вы должны видеть и дорогу, и немного неба — но в сбалансированных пропорциях.

Ручка передней двери — лишняя

Очень часто в зеркале можно заметить не только заднюю часть автомобиля, но и переднюю ручку. Это явный сигнал: зеркало развернули слишком сильно внутрь. Такой ракурс делает видимость обочины и потока машин сбоку минимальной.

На деле в поле зрения должна попадать только ручка задней двери — и то не полностью. Крыло машины должно занимать не более 20% зеркальной поверхности. Всё остальное — пространство дороги.

Только дорога — тоже ошибка

Казалось бы, чем меньше в зеркале автомобиля — тем больше обзор. Но если в отражении нет даже намёка на вашу машину, появляется другая крайность — водитель теряет ощущение габаритов. В критический момент может быть сложно понять, насколько близко едет соседний автомобиль. Полный отказ от части корпуса в зеркале приводит к тому, что возрастает слепая зона. И тогда в потоке машин манёвр становится лотереей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

