Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Баренцевом море фиксируют техногенные радионуклиды из ледников — данные экспедиции АПУ
Сенатор Джабаров осудил попытки НАТО втянуть Молдавию в борьбу с РФ
Где в Ставрополье самые дешёвые овощи: картофель, капуста, морковь
В Великобритании доказали пользу мятного чая для мозга
Сохранение лобелии на зиму возможно при пересадке в горшок
Экономист Лавровский назвал способ снижения долговой нагрузки по кредитам
Капуста, клубника и тыква мешают росту томатов
Советы по выбору чистящих средств для окон и предотвращению появления следов
Стерилизация банок в духовке, микроволновке и пароварке

Зеркало покажет всё, кроме того, что важно — если не настроить его правильно

Как правильно отрегулировать наружные зеркала — советы для начинающих водителей
2:10
Авто

Многие новички, получив права, сосредотачиваются на правилах, управлении машиной и навигации. А вот боковые зеркала остаются где-то на периферии внимания — и совершенно зря. Ведь неправильно отрегулированные зеркала способны не только усложнить жизнь водителю, но и привести к реальной аварийной ситуации.

Женщина в машине красит губы
Фото: freepik.com by ArthurHidden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в машине красит губы

Если боковое зеркало настроено неверно, появляются слепые зоны, в которых легко может "спрятаться" другой автомобиль. А для новичка, ещё не привыкшего к постоянному контролю обстановки, такая невидимость — прямой путь к ДТП.

Линия горизонта: не выше и не ниже

Одно из самых распространённых упущений — неправильное положение горизонта в зеркале. Кто-то смотрит чуть ли не в небо, кто-то — исключительно на асфальт. Правильный ориентир — середина зеркала.

Если линия горизонта в отражении находится заметно выше или ниже центра, то водитель не сможет вовремя заметить помеху сбоку. В идеале вы должны видеть и дорогу, и немного неба — но в сбалансированных пропорциях.

Ручка передней двери — лишняя

Очень часто в зеркале можно заметить не только заднюю часть автомобиля, но и переднюю ручку. Это явный сигнал: зеркало развернули слишком сильно внутрь. Такой ракурс делает видимость обочины и потока машин сбоку минимальной.

На деле в поле зрения должна попадать только ручка задней двери — и то не полностью. Крыло машины должно занимать не более 20% зеркальной поверхности. Всё остальное — пространство дороги.

Только дорога — тоже ошибка

Казалось бы, чем меньше в зеркале автомобиля — тем больше обзор. Но если в отражении нет даже намёка на вашу машину, появляется другая крайность — водитель теряет ощущение габаритов. В критический момент может быть сложно понять, насколько близко едет соседний автомобиль. Полный отказ от части корпуса в зеркале приводит к тому, что возрастает слепая зона. И тогда в потоке машин манёвр становится лотереей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Авто
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru Аудио 
Секреты японцев: как бороться с жарой в спальне без кондиционера
Недвижимость
Секреты японцев: как бороться с жарой в спальне без кондиционера Аудио 
Рецепт огурцов и помидоров без стерилизации на зиму
Еда и рецепты
Рецепт огурцов и помидоров без стерилизации на зиму Аудио 
Популярное
Автомобиль едет, но топлива не тратит: как работает этот режим

Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.

Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки
Новое покрытие снижает коррозию железа в 100 раз: данные исследования
Ржавчина проиграла: новое покрытие защищает металл так, как раньше никто не умел
Теперь змеи не суются на участок: проверенные шаги, которые действительно работают
Белый медведь против гиганта с бивнями — финал неочевиден
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Огурцы и помидоры без стерилизации: заготовка, которую вы сделаете за час
Это не фильм ужасов: реальные монстры из глубин, которые пугают даже учёных
То, что нашли под облаками Венеры, переворачивает представление о планетах
То, что нашли под облаками Венеры, переворачивает представление о планетах
Последние материалы
Как уменьшить объем талии после 50 лет: советы врачей и диетологов
Кардио‑тренировка длится 20–30 минут и проводится 3–5 раз в неделю
Депутат Кирьянов назвал планы США по активам РФ угрозой инвестклимату Запада
Рискованная зависимость: как Украина сталкивается с нехваткой оружия?
Путешественница переосмысливает красоту после поездки в Гватемалу: чем удивили местные женщины?
В России начали испытания комбайнов с ИИ и машинным зрением — Прогресс агро
Хосе Анхель рекомендовал ограничить душ до 5 минут во избежание проблем с кожей
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии
Депутат Заварзин: США заработают на поставках вооружений Украине за счёт Европы
Мульчирование вместо рыхления рекомендовано для грядок с огурцами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.