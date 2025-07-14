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Сонливость в дороге опасна: как не уснуть, даже если ехать долго и скучно — вот что действительно помогает

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2:34
Авто

Сонливость за рулём — это не просто дискомфорт, а серьёзная угроза безопасности. Даже опытный водитель в состоянии усталости рискует не заметить опасную ситуацию или среагировать с опозданием. Но как быть, если поездку отменить нельзя, а глаза слипаются прямо на трассе?

кофе за рулем
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
кофе за рулем

Есть простые и быстрые приёмы, которые помогут побороть сон и сосредоточиться на дороге. Они не требуют сложных приспособлений и доступны каждому — важно лишь вовремя ими воспользоваться.

Вкус, который будит мгновенно: лимон под язык

Кофе? Не всегда. Удивительно, но долька лимона может сработать куда быстрее и эффективнее. Положите небольшой кусочек под язык — кислинка буквально встряхивает организм. Рефлексы срабатывают моментально, а чувство бодрости приходит уже через пару минут.

Уши и нос: работа с точками

Если лимона под рукой нет — помогут собственные пальцы. Попробуйте сильно сдавить мочку уха между большим и указательным пальцем. Этот способ активирует нервные окончания и улучшает кровообращение.

Не помогло? Тогда приём посложнее: зажмите пальцами переносицу на несколько секунд. Иногда давление в этой точке помогает переключиться и "разбудить" мозг.

Свежий воздух — лучше любой энергетики

Откройте окно. Даже если на улице холодно, пара минут с открытым окном творит чудеса. Холодный поток воздуха активизирует дыхание, повышает насыщение крови кислородом — и через минуту-другую вы снова чувствуете себя в тонусе.

Разговоры и песни — чтобы не уснуть от скуки

Монотонный пейзаж, особенно на трассе, буквально убаюкивает. Один из самых действенных способов не дать мозгу "выключиться" — запустить речь. Поговорите с попутчиком, обсудите что-нибудь весёлое или просто начните напевать любимую мелодию. Даже разговор с самим собой помогает удерживать внимание.

Важно: не увлекайтесь! Разговоры не должны мешать контролю за дорогой.

Главное правило: если всё это не помогает — остановитесь

Да, бывает так, что ни лимон, ни открытое окно, ни пение не работают. Если глаза закрываются сами собой, а внимание ускользает — не геройствуйте. Остановитесь, поставьте машину в безопасное место и вздремните. Даже 15 минут сна могут стать спасительными.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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