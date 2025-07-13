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Так тренируются инструктора: если вы не чувствуете колёса — попробуйте этот безопасный приём

Автоэксперты рассказали, как быстро научиться чувствовать колёса автомобиля
2:15
Авто

Каждый начинающий водитель хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда не может точно понять, где заканчивается его машина и где находятся колёса. Это приводит к неловким моментам на парковке, задеванию бордюров, неправильной оценке поворота — и даже к мелким авариям.

Opel insignia
Фото: commons.wikimedia.org by Ecogarf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Opel insignia

Проблема в том, что такой навык не приходит сразу. Чувство габаритов и расположения колёс формируется только с практикой — и, к сожалению, часто в условиях настоящего движения, где цена ошибки может быть высокой. Но есть лайфхак, который помогает ускорить процесс и сделать его безопасным.

Всё, что нужно — бутылка из-под газировки

Для начала найдите свободную площадку: это может быть пустой двор, автошкола или редко используемая парковка. Главное, чтобы поблизости не было других машин и, особенно, людей. Это тренировочный полигон — и ничто не должно мешать.

Далее понадобится обычная пластиковая бутылка — из-под воды или лимонада. Её нужно немного сплюснуть, чтобы при наезде издавался отчётливый хруст. Этот звук — важный элемент тренировки, который даст водителю точную обратную связь.

Как провести тренировку

Поставьте бутылку на землю и по очереди наезжайте на неё разными колёсами: передним левым, правым, задним. Обязательно откройте окна — хруст пластика должен быть слышен. Это и будет вашим "сенсором".

Повторяйте упражнение снова и снова. Меняйте расположение бутылки, старайтесь заезжать на неё с разных углов и сторон. Со временем вы начнёте понимать, где находятся колёса даже без звука — по ощущениям, поведению машины и положению в пространстве.

Почему метод действительно работает

Этот способ безопасен, доступен каждому и не требует сложных приспособлений. Он помогает наработать мышечную память, улучшить пространственное восприятие автомобиля и избавиться от тревоги при манёврах. А главное — такая практика даёт водителю уверенность. А уверенность за рулём — это залог безопасности и спокойствия в любой дорожной ситуации.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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