Так тренируются инструктора: если вы не чувствуете колёса — попробуйте этот безопасный приём

Каждый начинающий водитель хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда не может точно понять, где заканчивается его машина и где находятся колёса. Это приводит к неловким моментам на парковке, задеванию бордюров, неправильной оценке поворота — и даже к мелким авариям.
Проблема в том, что такой навык не приходит сразу. Чувство габаритов и расположения колёс формируется только с практикой — и, к сожалению, часто в условиях настоящего движения, где цена ошибки может быть высокой. Но есть лайфхак, который помогает ускорить процесс и сделать его безопасным.
Для начала найдите свободную площадку: это может быть пустой двор, автошкола или редко используемая парковка. Главное, чтобы поблизости не было других машин и, особенно, людей. Это тренировочный полигон — и ничто не должно мешать.
Далее понадобится обычная пластиковая бутылка — из-под воды или лимонада. Её нужно немного сплюснуть, чтобы при наезде издавался отчётливый хруст. Этот звук — важный элемент тренировки, который даст водителю точную обратную связь.
Поставьте бутылку на землю и по очереди наезжайте на неё разными колёсами: передним левым, правым, задним. Обязательно откройте окна — хруст пластика должен быть слышен. Это и будет вашим "сенсором".
Повторяйте упражнение снова и снова. Меняйте расположение бутылки, старайтесь заезжать на неё с разных углов и сторон. Со временем вы начнёте понимать, где находятся колёса даже без звука — по ощущениям, поведению машины и положению в пространстве.
Этот способ безопасен, доступен каждому и не требует сложных приспособлений. Он помогает наработать мышечную память, улучшить пространственное восприятие автомобиля и избавиться от тревоги при манёврах. А главное — такая практика даёт водителю уверенность. А уверенность за рулём — это залог безопасности и спокойствия в любой дорожной ситуации.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.