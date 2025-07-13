Вы делаете это за рулём каждый день — и даже не подозреваете, насколько это опасно

Смартфон и перекус за рулём снижают концентрацию и увеличивают риск аварий

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Почти каждый водитель знает, что отвлекаться за рулём опасно. Но это знание часто забывается, как только в кармане завибрировал смартфон или в салоне запахло свежим круассаном. Казалось бы — секундное дело. Но именно такие моменты могут стоить вам контроля над дорогой.

Фото: commons.wikimedia.org by FarGah1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Rover 75

Почему смартфон — не безобидный помощник

Разговор по телефону кажется безобидным, особенно если руки на руле, а гаджет подключён к Bluetooth. Но внимание — уже не с вами.

Наш мозг не может одновременно вести беседу и следить за дорожной ситуацией на должном уровне. Даже краткий звонок отнимает реакцию и замедляет принятие решений. А если речь идёт о прокрутке ленты, смене трека или переписке — это уже полноценная потеря концентрации.

Лучшее решение? Отключить звук и перевести телефон в "режим полёта" до конца поездки. Всё, что не связано с дорогой, может подождать.

Почему перекус за рулём — это не просто неудобно

Многие привыкли экономить время и есть на ходу. Но рулить и жевать — задача, с которой не справляется ни один автопилот, а уж тем более человек.

Пока вы открываете упаковку, ловите выпадающие крошки или откусываете кусок — руки и внимание заняты не дорогой. А если, например, кофе проливается на колени, дело может закончиться паникой, резким манёвром и ДТП. Даже простая конфета отвлекает, а бутерброд — полноценный саботаж безопасности.

Подумайте на старте: что важнее — обед или жизнь

Если вы знаете, что в пути можете проголодаться, спланируйте остановку. Выйдите, перекусите, соберитесь с мыслями — и продолжайте движение. Это не только безопаснее, но и психологически комфортнее. Качество вождения — это не только скорость реакции и знание ПДД. Это ещё и умение сказать себе: "Сначала я доеду, потом отвлекусь".

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

