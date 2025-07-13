Едете быстро — платите больше: как выбрать экономную скорость

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Какие привычки за рулём помогут реже заправляться — советы автомобилистам
2:35
Авто

Сэкономить на бензине можно без вреда для машины и нервов. Не обязательно искать подозрительно дешёвые заправки — гораздо разумнее пересмотреть свои водительские привычки.

Крышка бензобака
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Крышка бензобака

Простые и безопасные действия помогут снизить расход топлива на 10, 20, а иногда даже 40 процентов. Главное — понимать, как работает физика движения и где "уходят" литры.

Поддерживайте оптимальную скорость на трассе

Если вы выехали за пределы города, не стоит давить на газ, как в гонках. Идеальная скорость для экономии — 70-80 км/ч.

На этом уровне сопротивление воздуха минимальное, а двигатель работает стабильно. Разница с 100-110 км/ч может составить до 30% в экономию топлива. Чем плавнее вы управляете — тем легче мотору.

Двигайтесь за фурой, но с умом

Ещё один работающий приём — встать "вслед" за грузовиком. Конечно, не вплотную: соблюдайте безопасную дистанцию! Большой автомобиль буквально раздвигает воздух перед собой, а вы едете в области пониженного сопротивления. Это снижает нагрузку на двигатель и даёт экономию — особенно при долгих поездках.

Уберите всё лишнее из багажника

Вспомните, что лежит у вас в багажнике. Домкрат, лопата, комплект шин, старый мангал? Всё это — лишний вес, а значит — лишние литры топлива. Даже плюс 30-40 кг могут увеличить расход на 5-8%. Оставьте только то, что действительно нужно.

Проверяйте давление в шинах

Слишком мягкие шины увеличивают сопротивление качению — и машина начинает буквально "съедать" бензин. Проверяйте давление хотя бы раз в месяц. Особенно — перед дальними поездками. Норма обычно указана на стойке двери водителя или в инструкции.

Не открывайте окна просто так

Да, летом хочется проветриться. Но открытые окна на скорости — минус к аэродинамике, особенно на трассе. Воздух проникает в салон, тормозит машину, и двигатель вынужден тратить больше энергии. Если не жарко — лучше вообще обойтись без окон и кондиционера.

А кондиционер — это всегда лишний расход

Кондиционер действительно увеличивает расход — особенно в городском режиме. Но, если на улице +35 °C, а в машине печка, не мучайте себя. Просто включайте его разумно — в умеренном режиме, а не на максимум.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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