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Скрипит дверь, тогда не смазывайте этим дверь: вот чем действительно нужно пользоваться

Почему скрипят дверные фиксаторы и как избавиться от шума без вреда для деталей
2:27
Авто

Скрип двери способен испортить впечатление от любой машины — будь то простая "городская малолитражка" или представительский седан. И самое удивительное, что эта мелкая, но раздражающая проблема не зависит от цены автомобиля.

Мужчина открывает дверь машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина открывает дверь машины

Причина кроется не в классе машины, а в состоянии небольшой, но важной детали — ограничителя двери, который отвечает за её фиксированное положение при открытии.

Почему появляется неприятный звук

Изначально фиксатор работает тихо и плавно. Но со временем он теряет смазку, покрывается пылью, а иногда ещё и "поливается" водой при мойке или в непогоду. В результате металл начинает издавать характерный скрип — особенно при открывании двери на "промежуточное" положение.

Загрязнения и микроржавчина делают движение детали жёстким, и звук с каждым днём становится всё более отчётливым. Даже новые автомобили через год эксплуатации могут столкнуться с этим.

Чего делать не стоит

Первая мысль — смазать фиксатор. И тут многие водители хватаются за универсальную смазку типа WD-40 или солидол. Но это может только навредить.

WD-40 быстро испаряется и не создаёт защитной плёнки. А солидол собирает грязь как магнит, со временем превращаясь в липкую массу, которая ухудшает работу механизма. Кроме того, слишком жирные смазки могут нарушить работу фиксатора, и дверь перестанет надёжно фиксироваться в открытом положении.

Простое решение — детское мыло

Оказывается, лучшая альтернатива — обычное брусковое мыло с нейтральным pH, то есть детское. Оно не повреждает металл, не собирает пыль и создаёт тонкую мыльную плёнку, обеспечивающую скольжение и тишину.

Как использовать:

  • Протрите фиксатор чистой сухой тряпкой, удалив грязь и остатки старой смазки.
  • Возьмите сухой брусок мыла и несколько раз проведите им по подвижным элементам фиксатора.
  • Откройте и закройте дверь 3-5 раз — мыло равномерно распределится по поверхности.
  • При необходимости повторите движение мылом.

Процедура займёт всего несколько минут, но эффект — как у фирменной смазки. Дверь будет открываться бесшумно, а эффект сохранится надолго, даже в холод и влажность.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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