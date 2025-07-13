Заправка — не рутина: три ошибки, которые совершают даже профи

Почему важно проверить панель и закрыть двери при заправке — рекомендации специалистов

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Автозаправочная станция — место, где мы бываем часто. Казалось бы, всё просто: подъехал, заправился, уехал. Но даже бывалые водители иногда совершают оплошности, которые могут обернуться неловкими или опасными ситуациями. Особенно если вы спешите, устали или управляете незнакомым автомобилем.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) АЗС

Чтобы заправка не превратилась в источник стресса, запомните несколько важных действий, о которых легко забыть.

Проверьте, с какой стороны крышка бензобака

Ситуация знакома многим: подъезжаешь к колонке — и обнаруживаешь, что заехал "не той стороной". Приходится выруливать, разворачиваться, занимать новую очередь или выходить с пистолетом, натягивая шланг до предела.

Чтобы этого избежать, достаточно взглянуть на приборную панель: стрелочка рядом со значком топливной колонки указывает, с какой стороны у машины находится лючок бензобака. Особенно актуально, если вы за рулём арендованного, служебного или нового авто.

Не оставляйте автомобиль открытым

После того как вы вышли из машины, чтобы вставить пистолет и оплатить топливо, не забудьте закрыть двери и окна, особенно если в салоне остались личные вещи.

Многие водители по привычке оставляют авто незапертым: "Я же рядом". Но даже за минуту может случиться неприятность. Бывали случаи, когда воры буквально выхватывали сумку с переднего сиденья, пока владелец был на заправке. Если есть сигнализация — включите. Лучше перестраховаться, чем потом бегать по камерам наблюдения.

Не забудьте вернуть пистолет на колонку

Самое банальное — но и самое досадное. Вы заправились, закрыли бак, сели в машину, тронулись… и забыли вынуть пистолет. Результат — повреждённая колонка, извинения перед персоналом, возможный штраф или компенсация ущерба.

Чтобы этого не произошло, всегда перед посадкой в авто сделайте шаг назад и проверьте, что всё на месте: крышка закручена, пистолет возвращён, чек получен.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

