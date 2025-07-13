Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что делать при встрече с диким кабаном: рекомендации по безопасности
Специалисты определили подходящие тренировки для разных этапов менструального цикла
Методы снижения риска онкологии: что важно знать и как изменить образ жизни, чтобы защитить себя
Поколение Z выбрало новую звезду: Татьяна Буланова покоряет молодёжь
Липосакция и абдоминопластика остаются основными методами коррекции талии
Российский шоколад покоряет СНГ: Казахстан, Азербайджан и Узбекистан в числе лидеров
Советы агронома по применению яблочного уксуса против вредителей в саду
Bargème признана одной из самых красивых деревень Франции департамент Вар
Способы удаления пятен с выключателей с помощью спирта — практические рекомендации

Заправка — не рутина: три ошибки, которые совершают даже профи

Почему важно проверить панель и закрыть двери при заправке — рекомендации специалистов
2:11
Авто

Автозаправочная станция — место, где мы бываем часто. Казалось бы, всё просто: подъехал, заправился, уехал. Но даже бывалые водители иногда совершают оплошности, которые могут обернуться неловкими или опасными ситуациями. Особенно если вы спешите, устали или управляете незнакомым автомобилем.

АЗС
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
АЗС

Чтобы заправка не превратилась в источник стресса, запомните несколько важных действий, о которых легко забыть.

Проверьте, с какой стороны крышка бензобака

Ситуация знакома многим: подъезжаешь к колонке — и обнаруживаешь, что заехал "не той стороной". Приходится выруливать, разворачиваться, занимать новую очередь или выходить с пистолетом, натягивая шланг до предела.

Чтобы этого избежать, достаточно взглянуть на приборную панель: стрелочка рядом со значком топливной колонки указывает, с какой стороны у машины находится лючок бензобака. Особенно актуально, если вы за рулём арендованного, служебного или нового авто.

Не оставляйте автомобиль открытым

После того как вы вышли из машины, чтобы вставить пистолет и оплатить топливо, не забудьте закрыть двери и окна, особенно если в салоне остались личные вещи.

Многие водители по привычке оставляют авто незапертым: "Я же рядом". Но даже за минуту может случиться неприятность. Бывали случаи, когда воры буквально выхватывали сумку с переднего сиденья, пока владелец был на заправке. Если есть сигнализация — включите. Лучше перестраховаться, чем потом бегать по камерам наблюдения.

Не забудьте вернуть пистолет на колонку

Самое банальное — но и самое досадное. Вы заправились, закрыли бак, сели в машину, тронулись… и забыли вынуть пистолет. Результат — повреждённая колонка, извинения перед персоналом, возможный штраф или компенсация ущерба.

Чтобы этого не произошло, всегда перед посадкой в авто сделайте шаг назад и проверьте, что всё на месте: крышка закручена, пистолет возвращён, чек получен.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Назван простой способ заготовки кабачков с горчицей без стерилизации
Еда и рецепты
Назван простой способ заготовки кабачков с горчицей без стерилизации Аудио 
Диетологи считают яичную запеканку сбалансированным ужином без лишнего жира
Еда и рецепты
Диетологи считают яичную запеканку сбалансированным ужином без лишнего жира Аудио 
Как избавиться от клопов и тараканов без химии: уксус и сода в борьбе с насекомыми
Недвижимость
Как избавиться от клопов и тараканов без химии: уксус и сода в борьбе с насекомыми Аудио 
Популярное
Стая окружает, но не нападает: загадочная тактика волков, против которой бессилен даже медведь

Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?

Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Машины со стальными нервами: почему за этими моделями охотятся даже спустя 20 лет
Не спешим пробовать: почему мясо акул не становится популярным в мировом меню
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Не выбрасывайте кожуру авокадо: 3 способа превратить её в сокровище для дома
Автомобиль едет, но топлива не тратит: как работает этот режим
Вареники, как у бабушки: готовим идеальное тесто и начинку
Вареники, как у бабушки: готовим идеальное тесто и начинку
Последние материалы
Российский шоколад покоряет СНГ: Казахстан, Азербайджан и Узбекистан в числе лидеров
Советы агронома по применению яблочного уксуса против вредителей в саду
Почему важно проверить панель и закрыть двери при заправке — рекомендации специалистов
Bargème признана одной из самых красивых деревень Франции департамент Вар
Способы удаления пятен с выключателей с помощью спирта — практические рекомендации
Спин-офф Молодёжки без Никифорова: почему актёр дважды отверг участие в проекте?
Учёные пытаются вернуть гигантского моа ростом 3,6 метра — BBC Wildlife
Какие упражнения нельзя делать при боли в коленях — советы физиотерапевта
Грибной суп на зиму в банках: как приготовить с овощами и грибами
Дневной сон: врач Лебедева объяснила, почему нельзя спать дольше 30 минут
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.