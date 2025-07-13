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Фары встречной машины мешают ехать: вот что нужно сделать, чтобы не потерять управление

Как вести себя при ослеплении дальним светом фар — инструкция для автомобилистов
2:34
Авто

Поездки ночью — всегда дополнительный риск, особенно за городом. Один из самых опасных сценариев — когда встречный водитель забывает переключить дальний свет на ближний. И это происходит чаще, чем хотелось бы.

Ксеноновые фары автомобиля
Фото: Wikipedia by Sven Mildner is licensed under GNU Free Documentation License
Ксеноновые фары автомобиля

Яркий свет фар буквально "выбивает" видимость, глаза теряют способность адаптироваться, и на несколько секунд дорога превращается в тёмное пятно. А на загородной трассе даже пара секунд может стоить жизни. Чтобы не оказаться в аварийной ситуации, важно быстро и грамотно отреагировать. Ниже — несколько приёмов, которые реально помогают.

Подайте вежливый сигнал фарами

Если вы заметили, что встречный водитель продолжает ехать с дальним светом, моргните фарами один-два раза. Это универсальный дорожный жест, который воспринимается как напоминание: "Переключи свет".

Часто этого хватает, чтобы человек осознал ситуацию и убрал дальний. Такой сигнал — это не только защита для вас, но и помощь тем, кто едет позади: они, скорее всего, уже не будут ослеплены.

Снизьте скорость и включите аварийку

Если дальний свет уже ударил вам в глаза и дорога исчезла из поля зрения, нужно срочно действовать. Главное — не паниковать и не дёргать рулём.

Плавно отпустите газ, включите аварийную сигнализацию и уменьшите скорость без резких торможений. Это даст вам больше контроля над машиной и позволит избежать столкновения в случае внезапной преграды.

Отведите взгляд в сторону

Самое опасное — продолжать смотреть прямо на приближающийся свет. Это усиливает ослепление. Вместо этого сфокусируйтесь на правой обочине или правом крае своей полосы.

Ваше периферийное зрение позволит контролировать ситуацию, при этом глаза будут защищены от прямого светового удара. Это проверенный способ, которым пользуются опытные водители.

Используйте приём с чередованием глаз

Если встречный свет особенно резкий, может помочь хитрый способ: зажмурьте один глаз — например, левый. Правый используйте для наблюдения за дорогой.

Когда ослепляющий автомобиль проедет, быстро смените глаза: откройте левый, закройте правый. Так вы сохраните хотя бы один глаз менее уставшим и адаптированным к темноте. Главное — действуйте аккуратно, не теряя контроля над движением и обстановкой.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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