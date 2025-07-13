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Авария — не повод устраивать телешоу на обочине: одна ошибка после аварии — и проблем станет вдвое больше

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2:16
Авто

ДТП может произойти с кем угодно — даже с самым аккуратным и опытным водителем. Это всегда стресс, особенно если столкновение произошло внезапно. В такой ситуации легко поддаться эмоциям или действовать на автомате, совершая поступки, которые только усугубят и без того сложную ситуацию.

Автоавария
Фото: Designed by Freepik by rorozoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автоавария

Чтобы не попасть в ещё большую беду, важно понимать, чего точно не стоит делать сразу после аварии.

Не кричите и не выясняйте отношения

Первая реакция после удара — гнев, шок, растерянность. Часто водители бросаются к другим участникам ДТП с криками, обвинениями или угрозами.

Но важно помнить: на повышенных тонах вы не решите ничего, кроме того, что рискуете нарваться на конфликт, который закончится вызовом полиции не по поводу аварии, а из-за попытки выяснения отношений.

Сохраняйте самообладание. Ваш спокойный тон — это уже половина успеха в урегулировании ситуации, особенно если рядом пассажиры или дети.

Не пытайтесь договориться на месте

Иногда кажется, что проще решить всё между собой: оценить ущерб, передать деньги — и разъехаться. Но на практике это может обернуться серьёзными юридическими последствиями. Особенно если позже всплывут скрытые повреждения или пострадавший изменит своё мнение.

Любое ДТП — это зона ответственности ГИБДД. Даже если оно кажется мелким, лучше задокументировать всё официально. Так вы защитите себя от неприятных сюрпризов.

Не забывайте о собственной безопасности

Сразу после аварии некоторые водители выбегают из машины на проезжую часть — смотреть, что с бампером, фарой или колесом. Это чрезвычайно опасно, особенно в тёмное время суток или на трассе.

Что делать правильно:

  • Заглушить двигатель;
  • Надеть светоотражающий жилет;
  • Выставить аварийный знак;
  • Включить аварийную сигнализацию;
  • Убедиться, что пассажиры в безопасности и не покидают салон без надобности.

Сначала — безопасность. Только потом — фотографии повреждений, разговоры с другими водителями и ожидание инспекторов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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