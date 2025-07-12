Эти мелочи перед ночной поездкой могут спасти вам жизнь: вот что обязательно нужно сделать перед выездом

Оптические иллюзии и усталость: с какими рисками сталкиваются водители ночью

2:49 Your browser does not support the audio element. Авто

Ночная дорога — не просто продолжение дневной поездки в другое время суток. Это совершенно другие условия, другие реакции и потенциальные риски. Освещённость хуже, восприятие искажается, а усталость накапливается быстрее.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобиль на закате

Поэтому в тёмное время суток водителю особенно важно быть внимательным — и не пренебрегать даже мелочами. Они способны сыграть решающую роль в критический момент.

Протирайте лобовое стекло даже если оно выглядит чистым

Кажется, что стекло чистое, но при включении фар встречных машин любое незаметное пятно превращается в ослепляющий блик. Плёнка от пыли, жирные следы пальцев или разводы от дождя ночью могут буквально "размазать" свет и лишить вас видимости.

Поэтому перед поездкой — особенно после стоянки — обязательно протрите "лобовуху" салфеткой или тряпкой. Лучше потратить минуту у дома, чем теряться на трассе.

Переводите зеркало в ночной режим

В обычном режиме зеркало отражает весь свет, в том числе и слепящие фары автомобилей сзади. Для борьбы с этим достаточно опустить маленький рычажок внизу — и угол зеркала изменится так, что блики погаснут.

Если в машине установлено автоматическое затемнение — проверьте, работает ли оно. Это — элементарная мера, но она сильно снижает утомляемость глаз.

Правильно используйте свет фар

Дальний свет помогает вам видеть дальше, но ослепляет встречных водителей. Поэтому в городе, при наличии освещения или вблизи других машин всегда используйте ближний.

Переключайтесь заранее — не в последний момент. Это — уважение к другим и ваша же безопасность: ослеплённый водитель может ошибиться в самый неподходящий момент.

Не доверяйте глазам — помните об оптических иллюзиях

В темноте движение других машин кажется медленнее, а расстояния — больше, чем есть на самом деле. Особенно это опасно при обгонах или выездах со второстепенной дороги.

Водителю может показаться, что до встречного автомобиля далеко, но на деле — он уже рядом. Поэтому ночью всегда действуйте с запасом времени и дистанции.

Усталость — главный враг

Даже если вы хорошо выспались, ночь сама по себе влияет на реакцию, внимание и скорость мышления. А если вы обычно спите в это время, а сейчас за рулём — будьте особенно внимательны к себе.

Хочется зевать? Моргаете дольше обычного? Лучше остановиться, выйти на воздух или сделать перерыв, чем бороться со сном в движении. А если сомневаетесь — может, и вовсе стоит перенести поездку.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

