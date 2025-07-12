Мангал, инструменты и другие лишние вещи: как они увеличивают расход топлива?

Эксперты рассказали, почему нельзя возить лишние вещи в багажнике

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Багажник часто превращается в склад — на всякий случай. То мангал остался после пикника, то ящик с инструментами "на будущее". Но редкий водитель задумывается, что каждый лишний килограмм влияет на расход топлива.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Багажник

Даже 1-2% перерасхода бензина из-за ненужного груза кажутся мелочью, пока не посчитать это за год. А когда сумма складывается из сотен литров, становится очевидно: хранение "про запас" — это не бесплатно.

Мангал: шашлычное настроение не круглый год

Если вы всё ещё возите в багажнике мангал, потому что "вдруг пригодится", — пришло время признать: сезон давно закрыт. Металлический короб весит немало, занимает место и создаёт лишнюю нагрузку.

Пока вы каждый день ездите на работу, к родителям, в магазин — жаровня не приносит пользы, но увеличивает массу машины. А значит — повышает расход топлива, особенно на длительных маршрутах.

Уберите мангал до следующей весны. Пусть отдыхает до настоящей шашлычной погоды.

Инструменты: нужное и ненужное

Разумеется, минимальный набор в дороге необходим: баллонный ключ, домкрат, буксировочный трос. Но если вы возите с собой ящик, в котором и перфоратор, и пассатижи, и шуруповёрт, и сантехнический ключ — это уже перебор.

Такой комплект не только прибавляет десятки килограммов, но и может повредить обшивку багажника при резком торможении или повороте. Оставьте многофункциональный чемодан в гараже или кладовке. В машине пусть будет только то, что реально пригодится.

Лишний вес — скрытая трата

Чем тяжелее автомобиль, тем больше он требует топлива — это физика. Накапливая в багажнике "на всякий случай" старую обувь, банку с тосолом летом, насосы, тросы и удлинители, вы создаёте постоянную дополнительную нагрузку, которая работает против вашего кошелька.

Раз в сезон стоит открывать багажник и устраивать ревизию. Удивительно, сколько забытых или ненужных вещей можно обнаружить — и сколько топлива они успели "съесть" впустую.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

