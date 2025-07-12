Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно экономить на кондиционере и снизить счета за электричество
Этот звук — результат 10 000 лет совместной жизни: как кошка превратила голос в универсальный инструмент
Убийство на кухне: как успех дочери довёл отца до трагедии
Как Углегорск отметил праздник Русского чая
На что влияет соседство культур: 5 неожиданных пар для здорового урожая
В Каповой пещере впервые обнаружили рисунки палеолита в голубом цвете
Стоимость тура в Абхазию на 16 июля снизилась до 22 тыс. рублей с перелётом
Что делать после тренировки, чтобы результат был ещё лучше: 8 советов
Процент жира в организме: что важно знать о нормах и измерениях

Салон машины — не витрина: даже если думаете, что тут безопасно

Почему не стоит хранить деньги, кошельки и гаджеты на сиденьях машины
Авто

Многие водители используют салон машины как мобильный шкаф: сумка на переднем кресле, пакет с продуктами на заднем, кошелёк — рядом с рычагом коробки передач. Удобно? Возможно. Но безопасно ли? Точно нет.

Volkswagen салон
Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volkswagen салон

Есть список предметов, которые никогда не стоит оставлять на сиденьях, особенно если вы выходите из машины — даже на короткое время.

Деньги на виду — приглашение для вора

Даже небольшая сумма, casually оставленная на сиденье, может стать триггером для злоумышленника. Если кто-то заметит купюры сквозь стекло — особенно в сумерках или ночью — у него появится соблазн "проверить", закрыт ли автомобиль.

Мелочь в подстаканнике, забытая сдача или разложенные купюры — это сигнал, что внутри могут быть и другие ценные вещи.

Кошелёк — не элемент декора

Оставлять кошелёк на сиденье — это практически то же самое, что оставить дверь в квартиру нараспашку. Даже если он пуст — снаружи это не видно. Для потенциального грабителя этого достаточно, чтобы разбить стекло. Храните кошелёк в кармане или сумке, а если по каким-то причинам оставить его в машине всё же нужно — уберите в бардачок, под сиденье или багажник.

Сумки и рюкзаки всегда вызывают интерес

Женская сумочка, мужская барсетка, деловой рюкзак — всё это привлекает внимание. Даже если внутри только салфетки и зарядка, никто снаружи об этом не знает. А вот мысль о ноутбуке или деньгах в сумке возникнет у злоумышленника мгновенно.

Иногда воры действуют в паре: один отвлекает водителя (например, просит помощи или "случайно" задевает машину), второй — хватает сумку с сиденья. Всё происходит за секунды.

Телефоны, планшеты и ноутбуки — в зону риска

Гаджеты на сиденьях — ещё одна распространённая ошибка. Оставленный на зарядке телефон или планшет привлекает не хуже брендовой сумки. Кроме того, стеклянная поверхность экрана отражает свет — и в тёмное время суток особенно заметна снаружи. Лучшее решение — всегда забирать технику с собой. Даже на заправке или у магазина.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Водителям рекомендовали отвечать не помню на вопрос ГАИ об алкоголе
Авто
Водителям рекомендовали отвечать не помню на вопрос ГАИ об алкоголе Аудио 
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Домашние животные
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул Аудио 
Популярное
Мышь на подушке — это не любовь: почему коты приносят домой добычу

Почему коты приносят домой мёртвых мышей или игрушки? Это вовсе не знак любви. За этим кроется древний инстинкт, и его логика вас точно удивит.

Поведение домашних кошек при охоте связано с инстинктами
Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы
Пять последних просьб кошки: как понять, что конец близок
Пока мы спали, на Марсе выросло нечто: от этого события даже у учёных мороз по коже
Что означает постукивание по шлему: язык байкеров на дороге
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Этот нейтральный ответ может спасти вас от штрафа: водителям стоит его запомнить
Он весил, как слон: кабан-монстр, которого не утащила даже машина
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Последние материалы
Этот звук — результат 10 000 лет совместной жизни: как кошка превратила голос в универсальный инструмент
Убийство на кухне: как успех дочери довёл отца до трагедии
Как Углегорск отметил праздник Русского чая
На что влияет соседство культур: 5 неожиданных пар для здорового урожая
В Каповой пещере впервые обнаружили рисунки палеолита в голубом цвете
Стоимость тура в Абхазию на 16 июля снизилась до 22 тыс. рублей с перелётом
Что делать после тренировки, чтобы результат был ещё лучше: 8 советов
Процент жира в организме: что важно знать о нормах и измерениях
Аллерголог Станислав Палецкий объяснил, при каких продуктах пищевая аллергия сохраняется на всю жизнь
Приготовление глазуньи в микроволновке за 2 минуты — рецепт без сковороды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.