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5 лет без проблем — потом каждый год по новой: куда делась надёжность аккумуляторов

Эксперты считают массовые АКБ менее надёжными из-за упрощённого контроля качества
5:28
Авто

Каждому автомобилисту знакома ситуация: родной аккумулятор отработал честные 5-6 лет, а новая батарея, купленная в магазине, "умирает" через два сезона. Это вызывает недоумение и подозрения в некачественном товаре. Но всё не так однозначно: корни проблемы кроются и в производстве, и в эксплуатации, и в логике современных поставок.

Автомобильный аккумулятор
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильный аккумулятор

Родной аккумулятор: заводские стандарты качества

Автомобильные аккумуляторы, устанавливаемые на заводе, проходят строгую систему контроля. Производители автомобилей заключают с поставщиками аккумуляторов контракты, в которых прописаны жёсткие технические требования. В случае их нарушения поставщик рискует потерять крупный заказ. Именно поэтому батареи, которые идут на конвейер, изначально имеют высокий уровень надёжности и стабильные характеристики.

Кроме того, автозаводы тестируют аккумуляторы в лабораториях на соответствие нормам и требованиям конкретной модели автомобиля. В производстве учитываются климат, энергопотребление системы, режим эксплуатации. Всё это делает заводские АКБ долговечнее.

Что происходит с батареей в рознице

Когда водитель покупает аккумулятор в магазине, он получает товар, который был ориентирован не на конкретный автомобиль, а на массовый рынок. В отличие от заводской продукции, такие аккумуляторы проходят менее жёсткий контроль качества, особенно в недорогом сегменте.

Дополнительно на срок службы влияет неправильное хранение. Например, если батарея долго пролежала на складе или подвергалась перепадам температур, её характеристики могли частично деградировать ещё до установки в автомобиль. Многие АКБ приходят в магазины уже заряженными, и если продавец не обслуживает их должным образом, аккумулятор теряет ёмкость прямо на полке.

Современные авто требуют больше энергии

В автомобилях последних лет количество потребителей энергии заметно увеличилось. Электронные помощники, мультимедийные системы, подогревы, системы безопасности и беспроводные интерфейсы создают значительную нагрузку даже на новых батареях.

Заводская батарея проектируется с учётом этих условий — она сбалансирована по характеристикам и уровню запаса мощности. Тогда как универсальная батарея из магазина не всегда справляется с интенсивной нагрузкой, особенно если модель автомобиля не предусматривает адаптацию под конкретные параметры АКБ.

На старых автомобилях с простыми электрическими системами аккумуляторы часто служат дольше, даже если они не самые дорогие. Там нет постоянного энергопотребления в состоянии покоя, а нагрузки во время движения — минимальны.

Почему батареи из магазина живут меньше

Ключевая причина — совокупность факторов: от снижения качества компонентов до нарушений в логистике. На массовом рынке производитель ориентирован на снижение себестоимости. Это значит: более дешёвые материалы, упрощённая сборка, ограниченные испытания. Заложить ресурс на 8-10 лет можно, но это сразу удорожит товар — а покупатель, как правило, выбирает дешевле.

К тому же важно помнить, что аккумуляторы не любят ни холода, ни жары, ни простоя. А большинство машин в городах как раз стоят по несколько дней на парковке, а потом используются в режиме коротких поездок. Такой стиль эксплуатации не даёт аккумулятору полностью восстановить заряд, что снижает его ресурс.

Европейский опыт: ориентир на срок службы автомобиля

В странах Европы срок жизни автомобиля обычно составляет 5-8 лет — именно на этот период ориентируются автопроизводители и поставщики комплектующих. Выпускать батареи, которые прослужат дольше, экономически нецелесообразно. Это касается как заводских, так и розничных аккумуляторов.

Именно поэтому большинство производителей не вкладываются в создание "вечных" батарей — это увеличит себестоимость продукции и снизит объёмы продаж. Гораздо выгоднее — сделать аккумулятор с гарантированным сроком службы в 2-3 года, а дальше — предложение на замену.

Как выбрать аккумулятор с увеличенным ресурсом

Если вы хотите, чтобы батарея действительно прослужила дольше, стоит ориентироваться не только на бренд, но и на тип технологии. Сейчас в продаже доступны аккумуляторы с улучшенными характеристиками, например:

  • EFB (Enhanced Flooded Battery) — улучшенная версия обычной свинцово-кислотной батареи. Подходит для автомобилей с системой "старт-стоп". Средний срок службы — 4-5 лет.

  • AGM (Absorbent Glass Mat) — герметичная батарея с высокой устойчивостью к циклам заряда и разряда. Используется на автомобилях с повышенным энергопотреблением. При правильной эксплуатации AGM-аккумулятор может прослужить 6-8 лет.

Эти батареи стоят дороже, но их надёжность и ресурс окупают вложения. Особенно они актуальны для водителей, которые много ездят в городском режиме или пользуются автомобилем круглый год, в любую погоду.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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