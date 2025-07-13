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Subaru готовит новый электровнедорожник с загадочным именем Uncharted

Uncharted может стать самым доступным электромобилем Subaru в США
3:11
Авто

Электровнедорожники Subaru: ставка на приключения и полный привод
Компания Subaru продолжает активное развитие своей линейки электрических внедорожников. Известная в США как производитель надёжных полноприводных кроссоверов, марка уверенно двигается в направлении электрификации, не теряя фирменного "внедорожного духа".

Subaru Forester 2022
Фото: Wikipedia by Tokumeigakarinoaoshima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Subaru Forester 2022

Первым в этом направлении стал Solterra — электрический SUV, созданный в сотрудничестве с Toyota. Он стал важной вехой для компании, доказав, что можно сохранить философию бренда даже в эпоху электромобилей. Вслед за ним в 2024 году Subaru представила Trailseeker — более крупный и практичный электровнедорожник, ориентированный на семейные поездки и активный образ жизни.


Subaru Uncharted: новое имя и новый подход
Следующим шагом станет модель с интригующим названием Uncharted (в переводе — "неизведанный"). Это будет уже третий электромобиль Subaru и вторая полностью новая EV-модель для американского рынка.

Выбор названия не случаен. В прошлом году компания зарегистрировала сразу несколько торговых марок с приключенческими названиями, и "Uncharted" явно продолжает эту тему. Идея модели — вдохновлять на открытия, активный отдых и выезды туда, где "не ступала нога городского автомобиля".


Технические характеристики: на базе Toyota и с реальной дальностью
Хотя официальных подробностей о платформе и "начинке" пока нет, инсайдеры предполагают, что Subaru Uncharted будет построен на базе Toyota C-HR EV. Это означает компактные размеры, двухмоторную полноприводную систему и внушительную суммарную мощность — до 338 л. с.

Ожидается, что аккумулятор ёмкостью 74,7 кВт⋅ч обеспечит дальность до 290 миль (около 470 км) — этого вполне достаточно для выездов за город, путешествий и использования в качестве основного автомобиля.


Когда ждать Uncharted и сколько он будет стоить
Премьера новинки состоится 17 июля в социальных сетях и на официальных цифровых площадках Subaru. Пока опубликован только один тизер, на котором можно рассмотреть двухцветную окраску кузова и динамичный силуэт с покатой крышей — явный намёк на современный кроссовер с "приключенческой" эстетикой.

Информации о цене пока нет, но эксперты предполагают, что Uncharted может занять нишу более доступного электромобиля в модельном ряду Subaru. Это логичный шаг, особенно с учётом конкуренции в сегменте компактных SUV и растущего интереса к EV среди молодых потребителей.


Subaru делает ставку на уверенное сочетание технологий, надёжности и свободы движения. Uncharted — не просто новый автомобиль, а символ нового направления бренда: там, где электрическая тяга встречается с жаждой исследования.

Уточнения

Subaru — автомобилестроительный бренд, принадлежит компании Subaru Corporation. Объём производства в 2011 году составил 528 234 легковых и 52 027 коммерческих автомобилей.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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