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Кроссовер, на который давно махнули рукой, снова в строю — и стоит как Гранта с опциями

Новый Kia Sportage с панорамной крышей и кожей продаётся под заказ в РФ
2:50
Авто

Несмотря на официальный уход бренда Kia с российского рынка, интерес к его моделям сохраняется на высоком уровне. Особой популярностью пользуется кроссовер Kia Sportage, поставляемый через параллельный импорт. Такие автомобили доступны на большинстве крупных площадок с объявлениями по цене от 2 350 000 рублей.

KIA Sportage
Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
KIA Sportage

Китайские конкуренты оказались дороже

Для сравнения, новый Chery Tiggo 7 Pro в базовой версии предлагается не дешевле 2 680 000 рублей. Стоимость Geely Atlas стартует от 3 512 990 рублей, а Changan CS55 Plus и Changan Uni-S — от 2 899 900 рублей. Это делает Sportage самым доступным семейным кроссовером среди всех актуальных предложений на рынке.

Минимальные цены — по предзаказу

Наиболее выгодные предложения появляются при заказе автомобиля заранее. Так, одна из компаний во Владивостоке оценила Kia Sportage с 1,5-литровым 200-сильным турбомотором и передним приводом в 2 350 000 рублей. Судя по фотографиям, комплектация приближена к максимальной: панорамная крыша с люком, светлая кожаная отделка, единая цифровая панель и декоративные вставки под глянец.

Интересно, что версия с 2,0-литровым атмосферным двигателем (150 л. с.) предлагается дороже — от 2 650 000 рублей. За 2 900 000 рублей доступны два других варианта: 180-сильный 1.6 T-GDi (также Владивосток) и 236-сильный 2.0 T-GDi (Севастополь), оба — с передним приводом.

Полноприводные версии — от 3 миллионов

Полноприводные Kia Sportage в новых кузовах предлагаются по цене от 3 000 000 рублей — именно такую стоимость указал продавец из Новосибирска. Аналогичные кроссоверы доступны под заказ и в других городах: от Санкт-Петербурга до Тюмени, от Казани до Ставрополя.

Автомобили в наличии — от 2,8 миллиона

Несколько сотен новых Kia Sportage уже находятся в России. Стоимость таких автомобилей варьируется от 2 800 000 до 3 350 000 рублей. Разброс цен определяется не столько регионом продажи, сколько уровнем комплектации и ценовой политикой конкретного дилера.

Уточнения

Kia Sportage — кроссовер от компании Kia Motors. Производится с 1993 года. В настоящий момент выпускается пятое поколение Sportage.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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