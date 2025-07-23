Кроссовер, на который давно махнули рукой, снова в строю — и стоит как Гранта с опциями

Несмотря на официальный уход бренда Kia с российского рынка, интерес к его моделям сохраняется на высоком уровне. Особой популярностью пользуется кроссовер Kia Sportage, поставляемый через параллельный импорт. Такие автомобили доступны на большинстве крупных площадок с объявлениями по цене от 2 350 000 рублей.
Для сравнения, новый Chery Tiggo 7 Pro в базовой версии предлагается не дешевле 2 680 000 рублей. Стоимость Geely Atlas стартует от 3 512 990 рублей, а Changan CS55 Plus и Changan Uni-S — от 2 899 900 рублей. Это делает Sportage самым доступным семейным кроссовером среди всех актуальных предложений на рынке.
Наиболее выгодные предложения появляются при заказе автомобиля заранее. Так, одна из компаний во Владивостоке оценила Kia Sportage с 1,5-литровым 200-сильным турбомотором и передним приводом в 2 350 000 рублей. Судя по фотографиям, комплектация приближена к максимальной: панорамная крыша с люком, светлая кожаная отделка, единая цифровая панель и декоративные вставки под глянец.
Интересно, что версия с 2,0-литровым атмосферным двигателем (150 л. с.) предлагается дороже — от 2 650 000 рублей. За 2 900 000 рублей доступны два других варианта: 180-сильный 1.6 T-GDi (также Владивосток) и 236-сильный 2.0 T-GDi (Севастополь), оба — с передним приводом.
Полноприводные Kia Sportage в новых кузовах предлагаются по цене от 3 000 000 рублей — именно такую стоимость указал продавец из Новосибирска. Аналогичные кроссоверы доступны под заказ и в других городах: от Санкт-Петербурга до Тюмени, от Казани до Ставрополя.
Несколько сотен новых Kia Sportage уже находятся в России. Стоимость таких автомобилей варьируется от 2 800 000 до 3 350 000 рублей. Разброс цен определяется не столько регионом продажи, сколько уровнем комплектации и ценовой политикой конкретного дилера.
Kia Sportage — кроссовер от компании Kia Motors. Производится с 1993 года. В настоящий момент выпускается пятое поколение Sportage.
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