Компрессор против турбины: кто победил в борьбе за мотор

Компрессоры уступили турбонаддуву по цене и универсальности

3:50 Your browser does not support the audio element. Авто

Современные автомобили всё чаще оснащаются турбонагнетателями, а механические компрессоры постепенно исчезают. Хотя компрессор в ряде аспектов превосходит турбину, автопроизводители отказались от него не случайно. Ниже — объективные причины этого перехода и основные отличия двух типов наддува.

Фото: commons.wikimedia.org by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Fisker Ocean

Преимущества механического нагнетателя

Механический компрессор отличается простотой конструкции и высокой надёжностью. В отличие от турбины, работающей от выхлопных газов, он приводится во вращение напрямую от коленвала. Это обеспечивает:

стабильное давление наддува на любых оборотах;

практически мгновенный отклик на нажатие педали;

отсутствие таких проблем, как помпаж или перегрев крыльчатки;

предсказуемое поведение в режиме нагрузки;

более высокий КПД по сравнению с классической турбиной.

Механические компрессоры нередко использовались в мощных атмосферных двигателях с объёмом от 4 литров, например, в моторах Dodge HEMI или Jaguar V8. Благодаря наддуву удавалось увеличить мощность без серьёзной переделки конструкции.

Существенные недостатки

Несмотря на достоинства, компрессор обладает двумя критическими минусами:

Потери мощности. Привод компрессора забирает часть мощности у двигателя — обычно до 20-25 л. с., что снижает топливную эффективность. Габариты и масса. Агрегат крупнее и тяжелее турбины. У некоторых V6 или V8 компрессор по размеру сопоставим с мотоциклетным двигателем.

Кроме того, себестоимость производства, монтажа и обслуживания компрессора выше. Сложнее компоновка подкапотного пространства и ограниченные возможности установки на малолитражные моторы сделали такие системы нерентабельными.

Почему автопроизводители перешли на турбины

Основной причиной перехода к турбонаддуву стало развитие технологий:

появились лёгкие жаропрочные материалы для крыльчаток;

улучшено электронное управление - ЭБУ отслеживает и корректирует давление наддува в реальном времени;

уменьшена инерционность турбины , снижены задержки отклика;

реализованы двухпоточные и изменяемые геометрии турбин, что расширило диапазон их эффективной работы.

В результате турбокомпрессоры стали компактнее, дешевле и адаптированы для массовых двигателей малого объёма — от 1,2 до 2,5 л. Это позволило производителям снизить расход топлива и выбросы CO₂, одновременно сохранив приемлемую мощность.

Почему компрессоры не исчезли полностью

Несмотря на уход с массового рынка, механические нагнетатели используются в специфических сегментах:

сельхоз- и строительной технике;

силовых установках тягачей и танков;

высокопроизводительных бензиновых моторах (в том числе спортивных).

Такие решения продолжают оставаться актуальными благодаря простоте и надёжности в условиях высокой нагрузки и пикового температурного режима.

Будущее: гибридные наддувы и электрификация

С развитием электродвигателей и аккумуляторов появились эксперименты с электрическим наддувом — турбина оснащается мотор-генератором, обеспечивающим мгновенный разгон крыльчатки. Однако такие схемы остаются дорогими и требуют сложного управления.

Одновременно ведутся разработки комбинированных систем наддува, в которых объединяются классическая турбина и вспомогательные механизмы. Подобные решения используются в военной технике, например, на танке Leclerc с системой "Гипербар".

Уточнения

Компре́ссор (от лат. compressio — сжатие) — энергетическая машина или техническое устройство для повышения давления и перемещения газа или смесей газов (рабочей среды).

