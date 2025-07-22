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Нужно ли ждать перед включением кондиционера: правда, которая удивит

Включать кондиционер сразу после запуска двигателя летом безопасно
Авто

Летняя эксплуатация автомобиля кажется проще: не нужно прогревать двигатель, счищать лёд и снег, а сухая дорога повышает удовольствие от вождения. Но жара приносит собственные сложности — перегрев двигателя, духота в салоне и повышенная нагрузка на климатическую систему. Возникает вопрос: стоит ли сразу включать кондиционер или лучше немного подождать?

Климат-контроль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Климат-контроль

Распространённое мнение: нагрузка вредна

Существует устойчивое убеждение, что запуск двигателя должен происходить без дополнительной нагрузки. Якобы включение кондиционера сразу после запуска может негативно повлиять на мотор, особенно при холодном старте. Однако в условиях лета двигатель и без того прогрет до приемлемой температуры, особенно после кратковременной остановки. В таком случае дополнительная нагрузка от кондиционера не представляет опасности.

С этой точки зрения аргументы против моментального включения климатической системы не имеют технического обоснования. Аналогичные рекомендации могли бы касаться и включения подогревов зимой, но это давно не воспринимается как проблема.

Современные технологии делают паузу ненужной

Практически все современные автомобили оснащаются автоматическими климатическими системами. При включённом режиме "AUTO" компрессор кондиционера активируется сразу после запуска двигателя. Производители изначально проектируют такие системы с учётом всех нагрузок, и дополнительной подготовки перед включением не требуется.

Иными словами, если автомобиль оборудован климат-контролем, кондиционер включается автоматически без участия водителя — сразу после запуска.

Единственное исключение: раскалённый салон

В одном случае целесообразно не включать кондиционер сразу. Если автомобиль долго находился под открытым солнцем, салон прогревается до экстремальных температур. В этой ситуации кондиционер не справится с охлаждением эффективно: потребуется гораздо больше времени, и компрессор будет работать с перегрузкой.

Рекомендуется сначала опустить все стёкла и дать тёплому воздуху выйти. После минуты проветривания можно закрыть окна и активировать кондиционер — охлаждение салона произойдёт значительно быстрее и с меньшей нагрузкой.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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