Экономия, которая обернётся расходами: вся правда о зимней резине летом

Летняя езда на зимней липучке увеличивает тормозной путь

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От характеристик шин напрямую зависит безопасность движения, управляемость автомобиля, длина тормозного пути и устойчивость при манёврах. Несмотря на сезонную классификацию резины, многие водители продолжают использовать нешипованные зимние шины — так называемые "липучки" — даже в жаркое время года. Формально это разрешено, но на практике может привести к ряду серьёзных проблем.

Фото: Freepik by senivpetro Автомобильный диск

Разрешено ли ездить летом на зимних шинах

По действующему законодательству, ограничение в летние месяцы (с июня по август) действует только в отношении шипованной резины. Нешипованные зимние шины под запрет не попадают, поэтому штраф за их использование не предусмотрен.

Однако отсутствие запрета не означает, что езда на зимней резине в жаркую погоду безопасна и оправдана.

Почему зимняя резина не подходит для лета

Мягкий состав перегревается

Фрикционная резина создаётся из более мягких материалов, чтобы сохранять эластичность при минусовых температурах. В летних условиях такой состав становится чрезмерно мягким и быстро перегревается, особенно в области пятна контакта с асфальтом.

Управляемость ухудшается

При перегреве структура шины теряет устойчивость. Это приводит к замедленным реакциям на поворот руля и неустойчивому поведению автомобиля при резких манёврах. На скорости это может быть опасно.

Тормозной путь увеличивается

На горячем асфальте "липучка" значительно проигрывает в эффективности торможения. Поверхность покрышки проскальзывает, особенно при экстренной остановке — тормозной путь увеличивается на несколько метров.

Повышается уровень шума

Хотя кажется, что мягкая резина должна работать тише, в реальности всё иначе. Рисунок протектора зимней шины издаёт больше шума, особенно на сухом асфальте, снижая акустический комфорт в салоне.

Быстрая потеря протектора: экономия сомнительная

Летняя эксплуатация зимней резины ускоряет её износ в несколько раз. Глубина протектора стирается после 5-7 тысяч километров пробега, особенно при активной езде. С учётом стоимости новых шин, такая экономия на шиномонтаже оборачивается преждевременной заменой комплекта.

Всесезонные шины — альтернатива с оговорками

Для редкой эксплуатации автомобиля в тёплое время года допустимо использование всесезонной резины. Такие шины имеют более сбалансированный состав и протектор, подходящий под широкий диапазон температур. Однако важно учитывать, что всесезонка плохо справляется со снегом и льдом. Для регионов с суровыми зимами она не годится, но может быть уместна в южных широтах с мягким климатом.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

