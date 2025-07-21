Устаревшие советы сбивают с толку: вот как не ошибиться с б/у машиной

Оценка машины по рулю и ручке КПП может быть ошибочной

3:25 Your browser does not support the audio element. Авто

При выборе подержанного автомобиля особенно важно не опираться на стереотипы, давно утратившие актуальность. Некоторые ошибочные представления, особенно распространённые среди людей старшего возраста, по-прежнему влияют на решения и приводят к неудачным покупкам.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ключ в замке зажигания

Сфера продажи авто с пробегом изменилась: появились цифровые базы, расширенные возможности диагностики и более цивилизованный рынок. Однако привычки, сформировавшиеся в 90-х, остались. Пять особенно распространённых ошибок стоит разобрать подробнее.

1. Полное доверие онлайн-базам

Базы ГИБДД и агрегаторы действительно помогают, но информация в них может быть неполной. Некоторые происшествия остаются незадокументированными, а продавцы нередко используют подменённые VIN-номера. Оценивать состояние автомобиля только по записям в базах — ненадёжно.

2. Доверие рассказам владельца

Внешняя убедительность продавца и логичное объяснение истории автомобиля не всегда совпадают с реальностью. Решающую роль должны играть факты: состояние кузова, звуки мотора, история обслуживания и технические детали. При покупке важно проявлять здоровую долю недоверия и задавать больше вопросов.

3. Проверка на первом попавшемся СТО

Автомобиль, показанный в "своём” сервисе продавца, может получить предвзято положительную оценку. Рекомендуется обращаться только в известные или рекомендованные автосервисы, лучше — с хорошей репутацией. Желательно исключить станции, предложенные самим владельцем машины.

4. Оценка пробега по внешнему износу

Внешний вид ручек, руля или селектора коробки передач не даёт объективного представления о реальном пробеге. Материалы, стиль вождения и аккуратность владельца влияют на износ. Более точную информацию можно получить по комплексу признаков: состоянию подкапотного пространства, электронных блоков, выхлопа, подвески.

5. Ориентир на звук двигателя

Тихая работа мотора не всегда свидетельствует о его исправности. Неполадки могут быть слышны только на "холодную”, а также проявляться в поведении выхлопа, уровне масла или вибрациях. Без опыта сложно определить нюансы, поэтому необходимо использование диагностического оборудования и профессионального подхода.

Как выбирать подержанный автомобиль без ошибок

При отсутствии технических знаний рекомендуется изучить особенности конкретной модели, а также привлечь к осмотру более опытного человека. Хорошо, если помощник обладает навыками диагностики и имеет доступ к сканеру или толщиномеру.

Также можно использовать надёжные сервисы или дилерские центры. Особенно это актуально при покупке дорогих или технически сложных машин. В случае с малознакомыми моделями полезным станет обращение к автоподборщику, но перед этим стоит убедиться в его компетентности и честности.

Информацию о СТО, специалистах или продавцах желательно перепроверять через независимые источники — отзывы в интернете, форумы и тематические сообщества.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

