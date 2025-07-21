Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи: дефицит магния вызывает раздражительность, бессонницу и головные боли
Режим штрафных санкций введут в России за применение криптовалютных активов в роли платёжного инструмента
Как выбрать идеальную дыню без постукивания: 5 верных признаков
Процедуры при акне: как не навредить коже и выбрать действительно эффективный уход
Что проверяют при приёмке квартиры в новостройке по данным экспертов по недвижимости
Ученые назвали самые лучшие упражнения для здорового сна
Родион Газманов показал архивный снимок с молодым отцом
Текучие вещества здесь не похожи на земные: Титан в Солнечной системе
Привычки, увеличивающие расход электроэнергии холодильника

Устаревшие советы сбивают с толку: вот как не ошибиться с б/у машиной

Оценка машины по рулю и ручке КПП может быть ошибочной
3:25
Авто

При выборе подержанного автомобиля особенно важно не опираться на стереотипы, давно утратившие актуальность. Некоторые ошибочные представления, особенно распространённые среди людей старшего возраста, по-прежнему влияют на решения и приводят к неудачным покупкам.

Ключ в замке зажигания
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ключ в замке зажигания

Сфера продажи авто с пробегом изменилась: появились цифровые базы, расширенные возможности диагностики и более цивилизованный рынок. Однако привычки, сформировавшиеся в 90-х, остались. Пять особенно распространённых ошибок стоит разобрать подробнее.

1. Полное доверие онлайн-базам

Базы ГИБДД и агрегаторы действительно помогают, но информация в них может быть неполной. Некоторые происшествия остаются незадокументированными, а продавцы нередко используют подменённые VIN-номера. Оценивать состояние автомобиля только по записям в базах — ненадёжно.

2. Доверие рассказам владельца

Внешняя убедительность продавца и логичное объяснение истории автомобиля не всегда совпадают с реальностью. Решающую роль должны играть факты: состояние кузова, звуки мотора, история обслуживания и технические детали. При покупке важно проявлять здоровую долю недоверия и задавать больше вопросов.

3. Проверка на первом попавшемся СТО

Автомобиль, показанный в "своём” сервисе продавца, может получить предвзято положительную оценку. Рекомендуется обращаться только в известные или рекомендованные автосервисы, лучше — с хорошей репутацией. Желательно исключить станции, предложенные самим владельцем машины.

4. Оценка пробега по внешнему износу

Внешний вид ручек, руля или селектора коробки передач не даёт объективного представления о реальном пробеге. Материалы, стиль вождения и аккуратность владельца влияют на износ. Более точную информацию можно получить по комплексу признаков: состоянию подкапотного пространства, электронных блоков, выхлопа, подвески.

5. Ориентир на звук двигателя

Тихая работа мотора не всегда свидетельствует о его исправности. Неполадки могут быть слышны только на "холодную”, а также проявляться в поведении выхлопа, уровне масла или вибрациях. Без опыта сложно определить нюансы, поэтому необходимо использование диагностического оборудования и профессионального подхода.

Как выбирать подержанный автомобиль без ошибок

При отсутствии технических знаний рекомендуется изучить особенности конкретной модели, а также привлечь к осмотру более опытного человека. Хорошо, если помощник обладает навыками диагностики и имеет доступ к сканеру или толщиномеру.

Также можно использовать надёжные сервисы или дилерские центры. Особенно это актуально при покупке дорогих или технически сложных машин. В случае с малознакомыми моделями полезным станет обращение к автоподборщику, но перед этим стоит убедиться в его компетентности и честности.

Информацию о СТО, специалистах или продавцах желательно перепроверять через независимые источники — отзывы в интернете, форумы и тематические сообщества.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию

Певица Максим рассказала о неловком моменте на дне рождения шестилетней девочки, которая не узнала её. Узнайте, что произошло и чем это обернулось.

Певица Максим рассказала, как её унизила шестилетняя девочка
Ида Галич показала, чем питается во время беременности
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
Последние материалы
Привычки, увеличивающие расход электроэнергии холодильника
Биологи объяснили: замирание акул при перевороте связано с древним рефлексом
Термальные курорты Хорватии у границы с Венгрией стали альтернативой морскому отдыху
Проросший картофель: выбрасывать или готовить?
Восстановление после пляжа: дерматологи назвали ключевые этапы ухода за телом
Где поставить сансевиерию для привлечения положительной энергии
Эксперт: 5 способов повысить пользу от ходьбы для здоровья и выносливости
Мария Погребняк рассказала, что боится, что её ребёнок подавится
Диетологи: халва и тёмный шоколад могут быть полезны при умеренном потреблении
Учёные доказали, что даже у древних людей существовали индивидуальные кулинарные вкусы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.