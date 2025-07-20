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Вся правда об утопленниках: страшилка или недооценённый вариант

Автомобили после затопления могут скрывать отложенные неисправности
3:09
Авто

Автомобиль, переживший купание — звучит, как приговор. На вторичке такие машины называют "утопленниками", а образ у них мрачный: ржавчина, сбойная электроника, ремонт без конца. Но не всё так однозначно.

Автомобиль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Автомобиль

Некоторые из них действительно опасны. Но есть и такие, что пережили лёгкое подтопление и могут служить ещё долго — если знать, куда смотреть.

Что важно знать: не все "утопленники" одинаковые

Масштаб повреждений напрямую зависит от уровня воды и её происхождения:

  • Пресная вода (дождь, лужа, река) — менее агрессивна;

  • Морская вода — ускоренная коррозия, гибель электроники и металла.

Если вода поднялась лишь до ковриков — часто можно отделаться просушкой и профилактикой. А вот если она заливала мотор, багажник или крышу — тут всё намного сложнее.

Электроника — первая жертва

Больше всего страдают не кузов или подвеска, а мозги машины. Причём беда не всегда проявляется сразу.

Наиболее уязвимы:

  • блоки ABS и ESP,

  • катушки зажигания,

  • климат-контроль и мультимедиа,

  • проводка в полу и багажнике.

Опасность в том, что глюки могут "всплыть" через полгода — и вот тогда придётся платить.

Вода и металл: как коррозия убивает машину

Снаружи всё может блестеть — но внутри, под шумоизоляцией и ковролином, часто начинается ржавая жизнь. Влага вызывает:

  • гниение скрытых полостей,

  • грибок в салоне,

  • разрушение контактов и обивок.

Особенно уязвимы автомобили без полной просушки и разборки после затопления.

Когда лучше обойти стороной

Эксперты выделяют четыре опасных случая, когда "утопленник" почти наверняка принесёт головную боль:

  • машина долго стояла в воде;

  • уровень воды был выше порогов;

  • восстановление провели "на скорую руку";

  • нет истории, нет диагностики, есть красивая цена.

Часто такие машины "лечат" только внешне. Внутри — бомба замедленного действия.

Когда "утопленник" — не приговор

Есть и другая сторона медали. Некоторые машины попадают в воду лишь частично:

  • заехали в лужу — вода до порогов;

  • дождь залил салон через приоткрытое окно;

  • подтопление во дворе — но без включения зажигания.

В этих случаях достаточно полной просушки, замены жидкостей и грамотной диагностики. Если всё сделано по уму — машина будет служить не хуже "сухопутной".

Утопленники из США: риск с потенциалом

После наводнений в США страховые компании массово скупают затопленные машины и отправляют их на аукционы. Часть из них попадает в Россию. И далеко не все — мусор.

Некоторые из этих авто:

  • побывали в воде лишь частично,

  • восстановлены честно,

  • продаются со всеми документами.

Но есть и те, которые просто замылили — отчистили, освежили, продали. Поэтому без диагностики — никак.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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