Секрет ликвидности без рекламы: эти авто — настоящие деньги на колёсах

Когда говорят о машинах, которые не теряют в цене, в голове сразу всплывает стандартный набор: Toyota, особенно Camry или RAV4, и, возможно, надёжный кореец с автоматом. Но есть и другие герои — машины, которые не мелькают в рекламе, не стоят новыми как космолёт, но при этом продаются на вторичке за отличные деньги. Причём стабильно.
Секрет? В репутации, дефиците на рынке и фанатах, которые знают цену этим автомобилям. Ниже — список тех, кто идёт против правил.
Forester не покупают из-за салона или мультимедийки. Его берут за "умение": проехать, пролезть, не сдаться — и выжить после всего этого. Особенно ценятся старые версии с атмосферными моторами EJ20 и FB25. Там ещё жива механика, честный симметричный полный привод и геометрия без позора.
На вторичке это золото:
старый "Форик" 2011 года может стоить как кроссовер на 5 лет моложе
спрос выше предложения
культ модели сохраняется
Это не гламурный RX, а настоящий танк в костюме Lexus. По сути, это Prado с мотором V8, но на порядок тише и комфортнее. Его покупают не за понты, а за надёжность на годы.
Интересный факт:
GX 2012 года до сих пор стоит как свежий кроссовер
надёжный мотор
почти не гниёт
"вечный" салон
Покупают такие машины "в последний раз" — и всерьёз.
Multivan — не просто бусик. Он и дача, и офис, и шаттл для семьи. Особенно в версиях с дизелем 2.0 TDI и полным приводом 4Motion.
Почему не дешевеет:
нет замен на рынке
Mercedes дороже, Hyundai проще
огромный выбор тюнинга и запчастей
покупают и бизнес, и семья
CR-V с мотором 2.4 и автоматом — скрытый чемпион рынка. Надёжный, удобный, несложный в обслуживании. Причём спрос на него есть даже с пробегом под 250 тысяч.
В чём фишка:
классический автомат (а не вариатор)
комфорт без лишнего глянца
ценят и в городе, и в глубинке
крепкий кузов
Старый "Гелик" не просто не теряет в цене — он дорожает. Потому что он культ. Потому что на нём можно ехать через карьер, свадьбу и блокпост — и везде он будет "в тему".
Что важно:
рама, блокировки, "живые" моторы
дизели OM606 и бензиновые V8 — настоящие динозавры
восстановленные машины растут в цене
почти не списываются, только реставрируются
Удивительно, но факт: даже "Хантер" не падает в цене. Его берут, потому что он едет туда, куда остальным лучше не соваться. Особенно там, где "понт" никому не интересен.
Почему держится:
чинится молотком
прост как лом
спрос среди охотников, дачников и тех, кто живёт "по-настоящему"
Последний настоящий Pajero — рамный, тяжёлый, с дизелем 3.2 или бензиновым 3.8. Это не про скорость, а про уют на бездорожье.
Причина ликвидности:
редкость хороших экземпляров
долгий ресурс
настоящие владельцы — не "на один сезон"
ценятся ухоженные версии с пневмой и кожей
Хорошо держать цену — не значит быть модным. Наоборот: настоящая ликвидность рождается там, где мало предложений, высокий спрос и лояльная аудитория.
Именно поэтому Forester на механике, старый GX или "бус" от VW вдруг могут стоить дороже, чем свежий городской кроссовер. И такие машины не просто покупают — за ними охотятся.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Ксения Собчак разразилась резкой критикой на пьяного собеседника во время интервью. Узнайте, как это повлияло на её подход к другим героям.