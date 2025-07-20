Секрет ликвидности без рекламы: эти авто — настоящие деньги на колёсах

Subaru Forester с моторами EJ и FB25 сохраняет цену на вторичке

4:26 Your browser does not support the audio element. Авто

Когда говорят о машинах, которые не теряют в цене, в голове сразу всплывает стандартный набор: Toyota, особенно Camry или RAV4, и, возможно, надёжный кореец с автоматом. Но есть и другие герои — машины, которые не мелькают в рекламе, не стоят новыми как космолёт, но при этом продаются на вторичке за отличные деньги. Причём стабильно.

Фото: Wikipedia by Tokumeigakarinoaoshima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Subaru Forester 2022

Секрет? В репутации, дефиците на рынке и фанатах, которые знают цену этим автомобилям. Ниже — список тех, кто идёт против правил.

Subaru Forester (до 2018 года, моторы EJ и FB25)

Forester не покупают из-за салона или мультимедийки. Его берут за "умение": проехать, пролезть, не сдаться — и выжить после всего этого. Особенно ценятся старые версии с атмосферными моторами EJ20 и FB25. Там ещё жива механика, честный симметричный полный привод и геометрия без позора.

На вторичке это золото:

старый "Форик" 2011 года может стоить как кроссовер на 5 лет моложе

спрос выше предложения

культ модели сохраняется

Lexus GX 460

Это не гламурный RX, а настоящий танк в костюме Lexus. По сути, это Prado с мотором V8, но на порядок тише и комфортнее. Его покупают не за понты, а за надёжность на годы.

Интересный факт:

GX 2012 года до сих пор стоит как свежий кроссовер

надёжный мотор

почти не гниёт

"вечный" салон

Покупают такие машины "в последний раз" — и всерьёз.

Volkswagen Multivan T5/T6 (до 2019 года)

Multivan — не просто бусик. Он и дача, и офис, и шаттл для семьи. Особенно в версиях с дизелем 2.0 TDI и полным приводом 4Motion.

Почему не дешевеет:

нет замен на рынке

Mercedes дороже, Hyundai проще

огромный выбор тюнинга и запчастей

покупают и бизнес, и семья

Honda CR-V 2.4 (IV поколение, 2012-2016)

CR-V с мотором 2.4 и автоматом — скрытый чемпион рынка. Надёжный, удобный, несложный в обслуживании. Причём спрос на него есть даже с пробегом под 250 тысяч.

В чём фишка:

классический автомат (а не вариатор)

комфорт без лишнего глянца

ценят и в городе, и в глубинке

крепкий кузов

Mercedes-Benz G-Class (W463, до 2018)

Старый "Гелик" не просто не теряет в цене — он дорожает. Потому что он культ. Потому что на нём можно ехать через карьер, свадьбу и блокпост — и везде он будет "в тему".

Что важно:

рама, блокировки, "живые" моторы

дизели OM606 и бензиновые V8 — настоящие динозавры

восстановленные машины растут в цене

почти не списываются, только реставрируются

УАЗ "Хантер"

Удивительно, но факт: даже "Хантер" не падает в цене. Его берут, потому что он едет туда, куда остальным лучше не соваться. Особенно там, где "понт" никому не интересен.

Почему держится:

чинится молотком

прост как лом

спрос среди охотников, дачников и тех, кто живёт "по-настоящему"

Mitsubishi Pajero IV (рестайлинг)

Последний настоящий Pajero — рамный, тяжёлый, с дизелем 3.2 или бензиновым 3.8. Это не про скорость, а про уют на бездорожье.

Причина ликвидности:

редкость хороших экземпляров

долгий ресурс

настоящие владельцы — не "на один сезон"

ценятся ухоженные версии с пневмой и кожей

Ликвидность — не всегда Toyota

Хорошо держать цену — не значит быть модным. Наоборот: настоящая ликвидность рождается там, где мало предложений, высокий спрос и лояльная аудитория.

Именно поэтому Forester на механике, старый GX или "бус" от VW вдруг могут стоить дороже, чем свежий городской кроссовер. И такие машины не просто покупают — за ними охотятся.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

