Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глянцевое покрытие и натуральные оттенки: главные тенденции маникюра
Средства против гусениц на капусте: уксус, зола, сода и полынь
Бегуны чаще травмируются после одного резкого увеличения объёма — исследование в 87 странах
Рестораторы предупреждают: растущие цены на обеды в Тюмени могут изменить ваши привычки
Рекомендации по выбору купальника при пышных формах тела и большом объёме груди
Фитнес-тренеры рассказали: как улучшить подтягивания с помощью протокола 5–1
Названы 7 короткошёрстных пород кошек, подходящих для домашнего уюта
Диетологи предложили солёные начинки для блинов вместо варенья
Вертикальная посадка огурцов: преимущества и правила ухода

Инвестиции не окупились: Volkswagen уходит из центра Шанхая

Электромобили победили: как конкуренция в Китае уничтожает гигантов
2:46
Авто

Компания Volkswagen официально объявила о закрытии одного из своих ключевых заводов в Китае — предприятия VW-SAIC в центре Шанхая.

Volkswagen Lavida
Фото: Wikipedia by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volkswagen Lavida

До конца текущего года производство будет окончательно свернуто, решение уже принято и не подлежит пересмотру. Это знаковый шаг, подводящий черту под целой эпохой, когда немецкий автопром ассоциировался с надёжными седанами, а китайский рынок — с неограниченными перспективами.

Главная причина — неспособность завода соответствовать вызовам нового времени. Предприятие, построенное под выпуск бензиновых моделей, оказалось неготовым к быстрой трансформации под электромобили, пишет немецкое издание Handelsblatt.

Хотя Volkswagen рассматривал возможность модернизации, анализ показал: вложения окажутся чрезмерными, а эффект — сомнительным. Кроме того, сам завод расположен в центральной части города, что создаёт логистические трудности и противоречит новой урбанистической политике Шанхая, направленной на вынос промышленных объектов за пределы мегаполиса.

Устаревание как диагноз
Инфраструктура завода морально и технически устарела. Он уже не способен обеспечить производство автомобилей по современным стандартам, особенно с учётом растущих требований к экологичности и энергоэффективности. Вместо реконструкции было принято стратегическое решение — ликвидация.

Конкуренция давит
Ситуацию усугубляет ожесточённая конкуренция со стороны китайских брендов, особенно в сегменте электромобилей. В последние годы местные компании, такие как BYD, NIO и XPeng, сделали огромный технологический рывок, заняв значительную долю рынка. Volkswagen, несмотря на мировой статус, оказался неготов к такому повороту: продажи просели, а завод стал работать на убыточность.

На мощностях VW-SAIC выпускались преимущественно модели среднего и бизнес-класса: Volkswagen Passat и Skoda Superb. Оба автомобиля долгое время считались флагманами в своём сегменте, но с ростом популярности кроссоверов и электромобилей спрос на них стремительно падал. Сейчас их производство окончательно прекращается в этом регионе.

Закрытие завода в Шанхае — не просто экономический шаг, это символическая развязка. Она свидетельствует о глубинных сдвигах в мировой автопромышленности, где новые технологии, адаптация и гибкость оказываются важнее прежнего опыта. Для Volkswagen это — сигнал к ускорению трансформации. А для китайского автопрома — ещё одно подтверждение лидерских амбиций.

Уточнения

Volkswagen (в переводе с нем. — «народный автомобиль», «Фольксваген») — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Домашние животные
Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов Аудио 
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины"
Домашние животные
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины" Аудио 
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали
Еда и рецепты
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали Аудио 
Популярное
Мышь на подушке — это не любовь: почему коты приносят домой добычу

Почему коты приносят домой мёртвых мышей или игрушки? Это вовсе не знак любви. За этим кроется древний инстинкт, и его логика вас точно удивит.

Поведение домашних кошек при охоте связано с инстинктами
В NASA заявили, что на Марсе из-за таяния льда возникла иллюзия деревьев
Пока мы спали, на Марсе выросло нечто: от этого события даже у учёных мороз по коже
Пять последних просьб кошки: как понять, что конец близок
Что означает постукивание по шлему: язык байкеров на дороге
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Этот нейтральный ответ может спасти вас от штрафа: водителям стоит его запомнить
Он весил, как слон: кабан-монстр, которого не утащила даже машина
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Последние материалы
Глянцевое покрытие и натуральные оттенки: главные тенденции маникюра
Средства против гусениц на капусте: уксус, зола, сода и полынь
Бегуны чаще травмируются после одного резкого увеличения объёма — исследование в 87 странах
Рестораторы предупреждают: растущие цены на обеды в Тюмени могут изменить ваши привычки
Рекомендации по выбору купальника при пышных формах тела и большом объёме груди
Фитнес-тренеры рассказали: как улучшить подтягивания с помощью протокола 5–1
Названы 7 короткошёрстных пород кошек, подходящих для домашнего уюта
Диетологи предложили солёные начинки для блинов вместо варенья
Вертикальная посадка огурцов: преимущества и правила ухода
Как усилить Wi-Fi сигнал с помощью фольги: простой метод
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.