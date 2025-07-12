Инвестиции не окупились: Volkswagen уходит из центра Шанхая

Компания Volkswagen официально объявила о закрытии одного из своих ключевых заводов в Китае — предприятия VW-SAIC в центре Шанхая.
До конца текущего года производство будет окончательно свернуто, решение уже принято и не подлежит пересмотру. Это знаковый шаг, подводящий черту под целой эпохой, когда немецкий автопром ассоциировался с надёжными седанами, а китайский рынок — с неограниченными перспективами.
Главная причина — неспособность завода соответствовать вызовам нового времени. Предприятие, построенное под выпуск бензиновых моделей, оказалось неготовым к быстрой трансформации под электромобили, пишет немецкое издание Handelsblatt.
Хотя Volkswagen рассматривал возможность модернизации, анализ показал: вложения окажутся чрезмерными, а эффект — сомнительным. Кроме того, сам завод расположен в центральной части города, что создаёт логистические трудности и противоречит новой урбанистической политике Шанхая, направленной на вынос промышленных объектов за пределы мегаполиса.
Устаревание как диагноз
Инфраструктура завода морально и технически устарела. Он уже не способен обеспечить производство автомобилей по современным стандартам, особенно с учётом растущих требований к экологичности и энергоэффективности. Вместо реконструкции было принято стратегическое решение — ликвидация.
Конкуренция давит
Ситуацию усугубляет ожесточённая конкуренция со стороны китайских брендов, особенно в сегменте электромобилей. В последние годы местные компании, такие как BYD, NIO и XPeng, сделали огромный технологический рывок, заняв значительную долю рынка. Volkswagen, несмотря на мировой статус, оказался неготов к такому повороту: продажи просели, а завод стал работать на убыточность.
На мощностях VW-SAIC выпускались преимущественно модели среднего и бизнес-класса: Volkswagen Passat и Skoda Superb. Оба автомобиля долгое время считались флагманами в своём сегменте, но с ростом популярности кроссоверов и электромобилей спрос на них стремительно падал. Сейчас их производство окончательно прекращается в этом регионе.
Закрытие завода в Шанхае — не просто экономический шаг, это символическая развязка. Она свидетельствует о глубинных сдвигах в мировой автопромышленности, где новые технологии, адаптация и гибкость оказываются важнее прежнего опыта. Для Volkswagen это — сигнал к ускорению трансформации. А для китайского автопрома — ещё одно подтверждение лидерских амбиций.
Volkswagen (в переводе с нем. — «народный автомобиль», «Фольксваген») — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.
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