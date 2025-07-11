Европейские авто на подъёме: как 21 миллион проданных машин изменяют мировой рынок

Где покупают больше всего автомобилей европейских марок

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Европа — третий по объёму рынок автомобилей в мире, уступая только Китаю и США. Однако если учитывать не место продажи, а происхождение автомобильных брендов, Европа уверенно удерживает второе место в глобальной иерархии. Европейские марки активно продаются по всему миру, включая страны, где производственные мощности даже не расположены.

Фото: Wikipedia by Monisha.pushparaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Планета Земля

По данным исследования Motor1, в 2024 году по всему миру было продано 21,04 миллиона новых автомобилей европейских брендов. Это делает Европу одной из самых влиятельных автомобильных сил на планете, уступающей по объёмам только японским маркам, но уверенно обгоняющей китайских автопроизводителей.

Внутренний рынок Европы: каждый второй автомобиль остаётся дома

Около 11 миллионов автомобилей, произведённых под европейскими марками, были проданы в самой Европе. Это более 50% всех глобальных продаж. В этот показатель включены страны Западной, Центральной и Восточной Европы, а также Турция.

Оставшиеся 10 миллионов автомобилей нашли своих владельцев за пределами европейского континента — и вот где становится интересно.

Китай: крупнейший внешний рынок для европейских машин

Около 4,65 миллиона автомобилей европейских марок было продано в Китае. Это почти половина всех зарубежных продаж. Особо популярны в Поднебесной марки Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Land Rover и Porsche.

Историческая тесная связь немецких производителей с китайским рынком объясняет такую популярность. Несмотря на недавние экономические сложности, Китай остаётся стратегически важным регионом для ведущих брендов Европы.

США: ограниченный, но прибыльный рынок

Американские покупатели приобрели 1,7 миллиона автомобилей европейских брендов в 2024 году. Хотя это солидный объём, рынок США представлен всего 21 европейским брендом. Здесь полностью отсутствуют марки из Франции, Испании, Чехии, Турции, а также некоторые итальянские и немецкие бренды, такие как Opel, Lancia, Smart или Abarth.

Тем не менее, США остаются вторым по значимости внешним рынком.

Бразилия — неожиданно сильный игрок

Третье место по объёмам продаж за пределами Европы занимает Бразилия: 1,18 миллиона автомобилей. Основной вклад внесли Fiat и Volkswagen — на их долю приходится 77% от общего числа продаж. Также заметны позиции Renault (в том числе Dacia), Citroën и Peugeot.

Остальные ключевые рынки

Мексика - 276 тыс.

Южная Корея - 236 тыс.

Япония - 229 тыс.

Канада - 225 тыс.

Аргентина - 209 тыс.

Индия - 174 тыс.

Австралия - 144 тыс.

Несмотря на разнообразие рынков, европейские автомобили показывают уверенные позиции практически на всех континентах.

Где у Европы самый высокий процент рынка

Если говорить не о количестве проданных машин, а о доле рынка, то абсолютным лидером становится Африка. В некоторых странах доля европейских марок достигает впечатляющих показателей:

Марокко - 78%

Алжир - 65%

Аргентина - 54%

Бразилия - 48%

Уругвай - 42%

Тунис - 40%

Грузия - 33%

Сингапур - 32%

Буркина-Фасо - 26%

Гонконг - 25%

Где европейские марки продаются хуже всего

Минимальные показатели зафиксированы в Южной Азии и странах Евразии. Причины — как геополитические, так и производственные: в Индии многие автомобили собираются на месте, а в России и Беларуси на продажи влияют санкции и экономическая изоляция. Также низкие доли отмечены в странах Кавказа и Центральной Азии.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

