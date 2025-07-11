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Топ-5 автомобилей, которые проще всего ремонтировать: откройте секрет лёгкости обслуживания

Рейтинг автомобилей, которые проще всего ремонтировать
4:05
Авто

Даже самый надёжный автомобиль рано или поздно потребует ремонта или хотя бы планового обслуживания. И тут важно не только, насколько часто он выходит из строя, но и насколько легко устранить поломку. Иногда проблемы возникают редко, но устранять их сложно, долго и дорого. А бывает и наоборот — машина ломается часто, но ремонт прост, и все детали легко доступны.

Volkswagen Golf
Фото: commons.wikimedia.org by Nick carson из английский Википедия, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Volkswagen Golf

Польские автомеханики рассказали, с какими автомобилями им работать проще всего, а какие доставляют больше всего хлопот. Результаты опроса стали неожиданными даже для самих участников.

Простые в ремонте: известные бренды и логичная конструкция

Больше всего голосов в категории "легкость обслуживания" получил концерн VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat). За него высказались 37% опрошенных. Эти автомобили часто встречаются в Европе, что упрощает поиск запчастей. Кроме того, инженеры концерна уделяют большое внимание логичной компоновке узлов, что делает доступ к ним удобным.

Второе место заняла Toyota  — 17,1% голосов. Эти машины известны не только надёжностью, но и тем, что даже плановые процедуры обслуживания не требуют лишних манипуляций. Механики отмечают: "даже в сложных случаях всё интуитивно понятно".

Fiat занял третье место (10,3%). Несмотря на репутацию менее надёжной техники, эти автомобили легко поддаются ремонту. Всё благодаря простой конструкции и недорогим запчастям. Это делает Fiat хорошим выбором для тех, кто не хочет зависеть от дорогих сервисов.

Также в список попали:

  • Hyundai/Kia — 8,2%. Корейские бренды в последние годы значительно улучшили как качество, так и логистику запчастей.

  • BMW/MINI — 4,8%. Удивительно, но даже при сложной инженерии, эти авто получили признание за удобный доступ к важным агрегатам.

Сложные в ремонте: не всегда дело в качестве

Но есть и другая сторона рейтинга — автомобили, которые вызывают у механиков раздражение. Это не обязательно плохие машины: зачастую именно технологичность и нестандартные инженерные решения затрудняют ремонт.

Mercedes-Benz — 3,4%. Несмотря на "немецкую школу", современные модели стали слишком сложными с технической точки зрения. Под капотом тесно, электроники много, и даже простая операция требует специализированных инструментов.

Peugeot и Citroen — 2,7%. Французские бренды традиционно славятся "нестандартными" решениями. Это может быть красиво и оригинально, но усложняет даже базовое обслуживание.

Ford — 2,4%. Основная претензия — затруднённый доступ к узлам и слабое качество отдельных крепёжных элементов. Ремонт может быть неприятным даже для опытного мастера.

Honda и Suzuki — 2,1%. Эти марки попали в рейтинг не из-за частых поломок, а из-за того, что при необходимости ремонта возникают сложности с запчастями и нестандартными решениями в конструкции.

Почему "ремонтопригодность" важнее, чем кажется

Нередко при покупке автомобиля водители ориентируются только на надёжность, забывая про доступность ремонта. Однако в условиях нестабильной логистики, подорожания запчастей и нехватки квалифицированных мастеров — это становится критическим фактором.

Автомобиль может быть редким и престижным, но каждая мелкая неисправность будет оборачиваться неделями ожидания и крупными тратами. Поэтому умный подход к выбору машины — это не только смотреть на бренд и внешность, но и учитывать, насколько она "понятна" для ремонта.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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