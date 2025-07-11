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Почти 7 миллионов авто за месяц: где в мире покупают больше всего машин и кто лидирует

В январе 2025 года в мире продано более 6,7 млн новых авто
4:48
Авто

Несмотря на экономические вызовы, инфляцию и локальные спады, мировой рынок новых легковых автомобилей начал 2025 год с небольшим, но стабильным ростом. По данным GlobalData, в январе по всему миру было продано более 6,7 миллиона новых автомобилей. Это на 1,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

Автосалон
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автосалон

Какие страны остались в лидерах, где продажи растут быстрее всего, и какие регионы демонстрируют спад — рассказываем в цифрах и фактах.

Китай остаётся крупнейшим авторынком мира

Китай традиционно удерживает лидерство по количеству проданных автомобилей. В январе 2025 года китайцы приобрели 1 963 464 новых легковых автомобиля. Однако это на 1,4% меньше, чем год назад. Такой спад можно объяснить насыщением рынка, снижением потребительской активности и усилением конкуренции среди производителей.

Тем не менее, Китай остаётся крупнейшим потребителем новых автомобилей в мире — каждый третий проданный автомобиль приходится именно на него.

США и Европа — на втором и третьем месте

Вторую позицию в мировом рейтинге занимают США. За январь в стране было продано 1 108 924 автомобиля — на 4,5% больше, чем в январе 2024 года. Рост может быть связан с обновлением автопарка, восстановлением логистических цепочек и активной политикой стимулирования продаж внутри страны.

В Европе же, напротив, наблюдается небольшой спад. Продажи составили 1 008 694 автомобиля — это на 3,2% меньше, чем годом ранее. Снижение интереса к новым машинам связано с переходом на более экологичные виды транспорта, инфляционными процессами и высоким уровнем насыщенности рынков.

Особенно пострадала Восточная Европа: здесь продажи снизились на 2,9%, до 288 524 единиц.

Рекордный рост в Южной Америке и Японии

Самым быстрорастущим регионом в январе стала Южная Америка. Продажи в регионе увеличились на впечатляющие 22,3%, достигнув 225 619 автомобилей. Это свидетельствует о восстановлении экономики, активизации импорта и растущем спросе на автомобили в странах Южной Америки.

Япония также демонстрирует уверенный рост. За первый месяц 2025 года там было продано 372 441 новый автомобиль — это на 11,9% больше, чем годом ранее.

Небольшой, но положительный прирост показала Канада — 111 838 автомобилей (+0,2%).

А вот в Южной Корее, напротив, зафиксирован спад — минус 9,3% (104 042 автомобиля). Причины — снижение спроса на внутреннем рынке и рост конкуренции со стороны китайских брендов.

Итоги 2024 года: почти 89 миллионов автомобилей

Чтобы оценить масштаб рынка, стоит вспомнить итоги прошлого года. В 2024 году по всему миру было продано около 88,6 миллиона новых автомобилей. Это на 2,1% больше, чем в 2023-м.

  • В Китае — более 25 миллионов единиц

  • В США — почти 16 миллионов

  • В Европе — более 13 миллионов

Несмотря на глобальные вызовы, рынок остался устойчивым, а рост продаж подтверждает интерес к обновлению личного автотранспорта.

Лидеры среди автопроизводителей

Первое место в мировом зачёте снова занимает Toyota. В 2024 году концерн продал 10,8 миллиона автомобилей по всему миру. Это на 3,7% меньше, чем годом ранее, что объясняется снижением спроса на внутреннем японском рынке.

Следом идут:

  • Volkswagen Group - стабильный второй номер

  • Hyundai Motor Group - уверенно удерживает третью позицию

В сумме эти три концерна продолжают определять основные векторы развития мирового автопроизводства.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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