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Неожиданное преимущество китайских машин раскрылось летом

Автоэксперт Моржаретто: китайские авто отлично работают в жару
1:20
Авто

Китайские автомобили уверенно ведут себя в условиях жаркой погоды, демонстрируя стабильную работу без особых нареканий. Об этом Pravda.Ru рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

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Фото: haval is licensed under Free More info
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Моржаретто отметил, что китайские автомобили не испытывают проблем в летний период и вполне уверенно переносят жару. По его словам, устойчивые мифы о плохом качестве этих машин давно устарели.

"Летом они чувствуют себя прекрасно. Нет проблем летних и зимних с китайскими авто", — подчеркнул эксперт.

Он объяснил, что мнение о низком качестве китайских автомобилей сформировалось более двадцати лет назад, и до сих пор не утратило силу — несмотря на реальные улучшения.

"Нынешнее поколение китайских автомобилей ничем от своих корейских собратьев особенно не отличается с точки зрения качества, и металл нормальный, и гарантия хорошая, и все работает", — добавил Моржаретто.

Автоэксперт также обратил внимание на климатическую адаптацию машин. По его словам, жара для китайских автомобилей — не проблема.

"Наоборот, климат иногда у некоторых моделей не очень хорошо работает зимой, потому что для Китая такие морозы не свойственны, но жара как раз свойственна Китаю", — пояснил он.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Игорь Моржаретто
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