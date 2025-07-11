Неожиданное преимущество китайских машин раскрылось летом

Автоэксперт Моржаретто: китайские авто отлично работают в жару

1:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Китайские автомобили уверенно ведут себя в условиях жаркой погоды, демонстрируя стабильную работу без особых нареканий. Об этом Pravda.Ru рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

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Моржаретто отметил, что китайские автомобили не испытывают проблем в летний период и вполне уверенно переносят жару. По его словам, устойчивые мифы о плохом качестве этих машин давно устарели.

"Летом они чувствуют себя прекрасно. Нет проблем летних и зимних с китайскими авто", — подчеркнул эксперт.

Он объяснил, что мнение о низком качестве китайских автомобилей сформировалось более двадцати лет назад, и до сих пор не утратило силу — несмотря на реальные улучшения.

"Нынешнее поколение китайских автомобилей ничем от своих корейских собратьев особенно не отличается с точки зрения качества, и металл нормальный, и гарантия хорошая, и все работает", — добавил Моржаретто.

Автоэксперт также обратил внимание на климатическую адаптацию машин. По его словам, жара для китайских автомобилей — не проблема.