Неожиданное преимущество китайских машин раскрылось летом

Китайские автомобили уверенно ведут себя в условиях жаркой погоды, демонстрируя стабильную работу без особых нареканий. Об этом Pravda.Ru рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.
Моржаретто отметил, что китайские автомобили не испытывают проблем в летний период и вполне уверенно переносят жару. По его словам, устойчивые мифы о плохом качестве этих машин давно устарели.
"Летом они чувствуют себя прекрасно. Нет проблем летних и зимних с китайскими авто", — подчеркнул эксперт.
Он объяснил, что мнение о низком качестве китайских автомобилей сформировалось более двадцати лет назад, и до сих пор не утратило силу — несмотря на реальные улучшения.
"Нынешнее поколение китайских автомобилей ничем от своих корейских собратьев особенно не отличается с точки зрения качества, и металл нормальный, и гарантия хорошая, и все работает", — добавил Моржаретто.
Автоэксперт также обратил внимание на климатическую адаптацию машин. По его словам, жара для китайских автомобилей — не проблема.
"Наоборот, климат иногда у некоторых моделей не очень хорошо работает зимой, потому что для Китая такие морозы не свойственны, но жара как раз свойственна Китаю", — пояснил он.
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