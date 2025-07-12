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Тонировка, которая действительно работает: как защитить салон от солнца и сохранить комфорт

Как снизить температуру в салоне на 15 градусов: преимущества XPEL PRIME
3:10
Авто

Многие автовладельцы считают, что простая тонировка стекол обеспечивает защиту от солнца. Однако реальность такова, что большая часть заводских и даже некоторых вторичных пленок неэффективны против ультрафиолетовых лучей.

тонировка автомобиля
Фото: wikipedia by Alexandre Prévo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
тонировка автомобиля

В летние месяцы, когда солнечная активность особенно высокая, ультрафиолет вызывает ускоренное выцветание обивки, трещины на пластиковых элементах и даже повреждения кожи водителя и пассажиров.

Особенно это касается лобового и передних боковых стекол, которые производители автомобилей зачастую не обрабатывают должным образом.

Компания XPEL предлагает инновационное решение — линейку тонировочных плёнок PRIME, которые разработаны с использованием нанокерамической технологии. Это не просто эстетическое дополнение, а настоящая защита от перегрева и солнечного излучения.

Плёнка XPEL блокирует до 99% ультрафиолетовых лучей и эффективно снижает поступающее тепло, сохраняя комфорт в салоне. Особенно это актуально для водителей, находящихся за рулем длительное время.

По сравнению с обычными плёнками, XPEL значительно снижает нагрев в автомобиле. Например, после установки плёнки PRIME XR в салоне Mazda MX-5 температура снизилась на 15 градусов Цельсия, а общее ощущение стало заметно комфортнее. Фильмы XPEL XR и XR PLUS также сокращают блики на 95%, что делает вождение более безопасным и приятным.

Существуют разные варианты пленок XPEL:

  • PRIME XR PLUS — премиальное решение с максимальной теплоизоляцией (до 70% блокировки тепла).
  • PRIME XR BLACK — альтернатива с теми же диапазонами светопропускания (от 5 до 70 VLT).
  • PRIME XR BLUE — более светлый и стильный вариант в 70 и 80 VLT.

Преимущество нанокерамической технологии в том, что она не мешает прохождению сигнала Bluetooth, GPS или мобильной связи — в отличие от некоторых металлизированных пленок. Кроме того, тонировка снижает нагрузку на кондиционер, что особенно важно для электромобилей, где каждый ватт энергии на счету.

XPEL учитывает не только технические характеристики, но и юридические аспекты. Например, плёнки с показателем 70 VLT соответствуют требованиям по светопропусканию в большинстве регионов, что делает их легальными и безопасными для использования.

Также стоит отметить дополнительное преимущество: качественная тонировка помогает сохранить эстетичный внешний вид автомобиля и способствует сохранению его рыночной стоимости при перепродаже.

В итоге, XPEL предлагает не просто пленку, а комплексное решение для водителей, которые ценят комфорт, защиту, долговечность и современный стиль. Линейка плёнок XPEL PRIME — это продуманное сочетание высоких технологий и практических преимуществ для ежедневной эксплуатации автомобиля.

Уточнения

Ультрафиоле́товое излуче́ние (ультрафиолетовые лучи, ультрафиолетовая радиация, УФ-излучение; лат. ultra — сверх, за пределами + violet — фиолетовый) — электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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