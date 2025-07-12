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Названа самая популярная подержанная машина в России — спрос бьёт рекорды

Что покупают россияне? Лидеры по продажам среди подержанных авто в июне 2025
3:30
Авто

В июне 2025 года россияне проявили наибольший интерес к объявлению о продаже подержанного седана Lada Priora 2015 года выпуска.

lada priora
Фото: Wikipedia by Sah68 is licensed under GNU Free Documentation License
lada priora

Этот автомобиль, с пробегом 143,5 тысячи километров и ценником в 360 тысяч рублей, собрал невероятную популярность: всего за три дня после публикации на объявление откликнулись 91 потенциальный покупатель. Оно оставалось на сайте активным девять дней, но основной шквал интереса пришёлся именно на первые трое суток/

По информации сервиса «Авто.ру Бизнес», Lada Priora обошла по популярности даже куда более дорогие и современные иномарки. Второе место по числу откликов занял кроссовер Hyundai Creta 2017 года выпуска, пробег которого составил 177 тысяч километров, а цена — 1,2 миллиона рублей. За первые три дня с момента публикации продавцу позвонили 70 раз. Объявление оставалось доступным для просмотра в течение 15 дней.

На третьем месте — ещё один седан: Kia Rio 2015 года выпуска. Пробег — 123,3 тысячи километров, цена — 699 тысяч рублей. Это объявление "прожило" всего один день, но даже за такой короткий срок получило 64 звонка от заинтересованных покупателей. Быстрая реакция со стороны потенциальных владельцев подтверждает устойчивый спрос на надёжные и недорогие автомобили с пробегом.

Что касается отечественных моделей, то в числе наиболее востребованных оказались Lada Priora, Largus и Granta. Они стабильно демонстрируют высокие показатели интереса и нередко становятся лидерами по звонкам в первые сутки после публикации.

Автомобили иностранных брендов, такие как Kia, Skoda, Mazda, Toyota, Renault, Datsun, BMW, Nissan и Volkswagen, также продавались весьма активно. Особенно впечатляют темпы — многие из них находили новых владельцев в течение одного-двух дней. Это может свидетельствовать о высокой ликвидности моделей этих марок на вторичном рынке в России.

Любопытно, что в мае 2025 года лидером по числу откликов было объявление о продаже Hyundai Solaris 2021 года с пробегом 65 тысяч километров. За машину просили 1,15 миллиона рублей — и она также вызвала ажиотаж среди покупателей.

Автоэксперты советуют: если бюджет на покупку подержанного автомобиля составляет около 1 миллиона рублей, стоит обратить внимание на такие седаны, как Hyundai Solaris, Nissan Almera и Volkswagen Polo. Они пользуются стабильным спросом, хорошо держат цену и, при должном уходе, могут прослужить ещё долгие годы.

Анализ июньского спроса показывает, что россияне всё чаще ориентируются не только на цену, но и на репутацию модели, надёжность и доступность запчастей. Поэтому в топе стабильно остаются как проверенные временем "народные" авто, так и более свежие иномарки, сочетающие комфорт и практичность.

Уточнения

LADA Priora — семейство рестайлинговых российских автомобилей, ранее носивших названия «Lada 110», «Lada 111», «Lada 112», III группы малого класса, выпускавшихся ПАО «АвтоВАЗ» c 2007 по 2018 год. Головной моделью семейства является седан, носящий по отраслевой нормали ОН 025270-66 ВАЗ-2170.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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