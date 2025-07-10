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Жара в салоне и под капотом: как не угробить автомобиль и здоровье при поездках летом

Как сохранить свой автомобиль в жару: 7 секретов для комфортной поездки
3:57
Авто

Когда за окном — изнуряющая жара, а асфальт буквально плавится, не хочется и выходить на улицу. Но повседневные дела и поездки никуда не исчезают. Хорошо, если есть автомобиль — это делает передвижение гораздо комфортнее. Однако летние поездки требуют особого подхода: пренебрежение простыми правилами может обернуться как проблемами со здоровьем, так и серьезными неисправностями в машине.

Шляпа в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шляпа в машине

Рассказываем, как подготовить авто к летнему зною, что учитывать в дороге и как действовать в экстренных ситуациях.

Подготовка автомобиля: что нужно сделать до поездки

Автомобиль, оставленный под прямыми лучами солнца, способен прогреться до экстремальных температур. Прежде чем садиться за руль и включать кондиционер, стоит дать машине возможность проветриться. Откройте двери и окна, чтобы выпустить горячий воздух из салона. Только после этого включайте кондиционер — и обязательно постепенно. Резкое охлаждение может навредить и технике, и организму. В частности, при сильном температурном перепаде возрастает риск появления микротрещин на лобовом стекле.

Оптимальная температура в салоне — от 22 до 24 градусов. Если вам нужно снизить или повысить её, делайте это поэтапно — на 4-5 градусов с паузами.

Также стоит заранее подумать о правильной парковке. Избегайте открытых участков под солнцем, выбирайте тень. Дополнительно используйте светоотражающие шторки и экраны на лобовое стекло и боковые окна. Можно накрыть сиденья тканевым покрывалом — это защитит их от перегрева и сделает посадку комфортнее.

Перед поездкой обязательно проверьте уровень охлаждающей жидкости. От неё зависит не только работа двигателя, но и эффективность кондиционера.

Во время движения: как не перегреться в пути

Если предстоит дальняя дорога в условиях жары, старайтесь планировать маршрут так, чтобы избегать дневного пика температур и час-пик. Лучшее время для поездок летом — раннее утро или поздний вечер, когда воздух немного прохладнее.

Во время пути важно делать перерывы каждые 2-3 часа. В идеале — останавливаться в затенённых местах или зелёных зонах, выходить из машины, проветривать салон, немного пройтись. Также не забывайте регулярно пить воду — особенно если в машине находится несколько человек.

Полезно время от времени открывать окна даже при работающем кондиционере — это помогает нормализовать уровень кислорода в салоне.

В экстренных ситуациях: как действовать при перегреве

Жара увеличивает риск перегрева двигателя. Если заметили тревожные сигналы на приборной панели, остановитесь как можно скорее — плавно, без резких торможений. Не спешите открывать капот сразу после остановки: дайте мотору немного остыть, чтобы избежать ожогов и повреждений деталей.

Особое внимание в жару стоит уделить резиновым элементам — уплотнителям дверей, патрубкам, шлангам. Из-за высоких температур они теряют эластичность и быстрее изнашиваются. Осмотрите их перед длительной поездкой.

Не забудьте проверить аккумулятор — жара может спровоцировать ускоренный саморазряд. Убедитесь, что батарея заряжена и исправна. В противном случае машина может подвести в самый неподходящий момент.

И главное — не оставляйте никого в машине

Даже на короткое время нельзя оставлять в закрытом авто детей или животных. Температура внутри салона за несколько минут может превысить 50 градусов — и даже при приоткрытых окнах это может привести к тепловому удару — сообщает Общественная Служба Новостей.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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