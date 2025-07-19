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Новый Haval Jolion дешевле Весты: расклад, о котором молчат салоны

Снижение цены на Haval Jolion связано с возрастом и комплектацией
4:26
Авто

На автомобильном рынке России появилось предложение, которое привлекло внимание тысяч водителей: новый Haval Jolion оказался дешевле универсала Lada Vesta SW Cross. Информация быстро разошлась по профильным ресурсам, включая Drom. ru и "Цену Авто". Причина в том, что речь идёт о машинах из совершенно разных категорий, и такая близость цен вызывает вопросы.

Китайский автомобиль Haval Jolion
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Китайский автомобиль Haval Jolion

Что с ценами

Стоимость Vesta SW Cross 2025 года удерживается на уровне 1,879 миллиона рублей. В то время как за Haval Jolion дилеры просят 1,799 миллиона. Разница — небольшая, но ощутимая, особенно учитывая, что речь идёт о кроссовере. Для сравнения: это почти та же цена, что и у максимальной комплектации бюджетной "Искры" летом 2024 года — около 1,72 миллиона.

Почему Jolion стал доступнее

Секрет кроется в комплектации. По такой цене предлагается самая базовая версия автомобиля. При этом Haval не имеет права официально поставлять модели без обязательных систем безопасности, включённых в ОТТС — сертификацию на территории России. Это значит, что даже в "базе" присутствуют все необходимые активные и пассивные элементы защиты, но вот остального — минимум.

Автомобили не первой свежести

Предлагаемый Jolion — модель выпуска 2024 года, предположительно собранная ещё зимой. То есть с момента изготовления до момента поступления на российский рынок прошло не менее полутора лет. Не исключено, что часть времени автомобиль находился на складах в Китае.

Уже через несколько месяцев эти машины начнут считаться двухлетними, несмотря на отсутствие пробега. Именно по этой причине в Drom. ru такую категорию автомобилей называют "залежалой".

Состояние: что под капотом

С точки зрения техники — мотор, подвеска и трансмиссия, скорее всего, полностью соответствуют текущим моделям 2025 года. Возможные проблемы с резиной, связанные с хранением, уже устранены — машины комплектуются новыми, но недорогими шинами. Ходовая часть изменений не претерпела.

Для чего это сделано

Такой шаг можно рассматривать как попытку реанимировать интерес к модели, провести негласную рекламную кампанию и при этом быстро распродать остатки. Ограниченная партия, привлекательный ценник — классическая схема стимулирования спроса.

Качество сборки и надёжность

Среди китайских марок, представленных в России, Haval традиционно удерживает высокие позиции по качеству. Несмотря на то, что Jolion относится к категории недорогих автомобилей, уровень сборки сравнивается с корейскими моделями, особенно с теми, что производятся в Китае по лицензии Hyundai.

Логистика и запчасти — без границ

Ещё одно преимущество — наличие двух заводов Haval в России, что обеспечивает достаточные запасы комплектующих и деталей. Поездки за запчастями в Казахстан или на китайскую границу — больше не нужны.

Надёжность под контролем

По данным экспертов, уровень надёжности Jolion оценивается высоко. Основные уязвимости касаются электрики и возможной коррозии кузова при отсутствии ухода. Однако при регулярном обслуживании большинство проблем можно предотвратить.

Есть ли риски

Главный совет: внимательно проверять историю автомобиля. Существует риск покупки восстановленной машины, особенно если поставка шла из стран Средней Азии. Некоторые автомобили могут проходить капитальный ремонт, замену узлов и агрегатов, но формально позиционироваться как "новые".

Стоит ли покупать

Выбор между пустым, но новым Haval Jolion и хорошо оснащённой Lada Vesta SW Cross — вопрос приоритетов и проверки конкретного автомобиля. При условии, что перед покупкой проводится техническая экспертиза и проверка документов, предложение выглядит более чем привлекательным.

Уточнения

Haval Jolion — компактный кроссовер, выпускаемый с 2020 года компанией Haval — внедорожным подразделением Great Wall Motors. Модель сменила в модельном ряду компании модель Haval H2.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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