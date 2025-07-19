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Права на осла и штраф за эмоции: необычные ПДД со всего мира

В Китае запрещено пропускать пешеходов на переходах
3:50
Авто

Правила дорожного движения создавались ради безопасности. Но в разных странах они нередко принимают такие формы, что вызывают искреннее недоумение. Некоторые запреты выглядят настолько необычно, что больше напоминают анекдот — хотя всё это закон и нарушение грозит штрафами. Ниже — десять реальных дорожных правил, которые кажутся странными, но действуют по полной.

заправка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
заправка

1. Германия: остался без бензина — получи штраф

На автобан нельзя выезжать с почти пустым баком. Штраф за остановку на трассе из-за нехватки топлива предусмотрен законом. Логика проста: топливо кончилось — автомобиль превращается в помеху на высокоскоростной дороге. Поэтому перед поездкой обязательно — полная заправка.

2. Германия снова: эмоции — под запретом, а вот одежда — не обязательна

За агрессивные жесты или брань за рулём — штраф до 4 000 евро. Показывать "фак", грозить кулаком, кричать — всё это карается как нарушение. Но при этом в Германии разрешено водить автомобиль без одежды. Главное — не шокировать окружающих, если открыть дверь.

3. Мексика: осёл — это транспорт, и ему нужны документы

При передвижении на вьючном животном требуется регистрация и наличие специальных "прав". Документы должны содержать фото владельца и фото осла с отчётливо видимыми ушами и хвостом. Всё официально и без шуток.

4. Китай: пешеходов пропускать запрещено

В зонах, где действует знак "Остановка запрещена", замедление или остановка для пешеходов — нарушение. Водителям предписано не притормаживать даже при попытке пешехода перейти дорогу. За соблюдение "вежливости" — штрафные баллы, накапливающиеся до административного наказания.

5. США, Нью-Джерси: нельзя заправлять машину самостоятельно

Заправочные пистолеты — только в руках сотрудников АЗС. Самостоятельная заправка запрещена. Такое правило введено ради борьбы с безработицей: заправщик — это рабочее место, а не просто опция.

6. США: алкоголь в салоне — табу

В некоторых штатах нельзя перевозить даже закрытую бутылку алкоголя в салоне. Только в багажнике. Иначе — штраф. Это правило направлено на снижение соблазна выпить за рулём и строго соблюдается.

7. Туркменистан: чёрные машины — вне закона

Автомобили тёмных цветов запрещены. Импорт чёрных машин остановлен, а водителям приходится перекрашивать транспортные средства в белый. Причина кроется не в жарком климате, а в личных предпочтениях главы государства.

8. Филиппины: по городу — по расписанию

В Маниле действует правило, согласно которому разрешение на выезд в конкретный день зависит от последних цифр номера. Это помогает снизить транспортную нагрузку. Указанная цифра — день выезда. Остальные дни — отдых.

9. Кипр: пить воду за рулём — нельзя

Даже если жара, а горло пересохло — придётся остановиться. На Кипре запрещено пить воду во время движения. Любое действие, отвлекающее водителя, расценивается как угроза безопасности. Штраф обеспечен.

10. Дания: прежде чем поехать — загляни под днище

Перед выездом обязательно осмотреть пространство под автомобилем. Правило продиктовано заботой о безопасности: под машиной может оказаться ребёнок, бездомный или животное. Игнорирование проверки — нарушение ПДД.

Уточнения

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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