Заглушил — нарушил, не заглушил — тоже нарушил: ловушка в ПДД

В России заглушенный двигатель при остановке признан нарушением ПДД

4:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Весной 2025 года в Правила дорожного движения России предложено внести новое уточнение, которое на первый взгляд может показаться технической формальностью. Однако последствия оказываются куда серьёзнее — заглушенный двигатель при остановке теперь способен повлечь за собой штраф. Формулировка, которую мало кто заметил, уже готова стать причиной абсурдных ситуаций: от бессмысленных наказаний на ночной стоянке до логических ловушек при ожидании на обочине.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Инспектор ГАИ

Неожиданная формулировка: что теперь считается "остановкой"

Изменение касается пункта 12.4 ПДД. Предлагается дополнить его следующим образом:

"Остановка транспортного средства признаётся прекращением движения, если водитель сохраняет возможность немедленного возобновления движения без покидания салона и прекращения работы двигателя".

Впервые в нормативных актах подчёркивается значение работающего мотора как признака "участия в движении". Если двигатель заглушён, даже при наличии водителя в салоне, транспортное средство формально считается оставленным, а остановка — незаконной, если она происходит в зоне действия запрещающих знаков. Подобное нововведение не только ломает привычные трактовки, но и делает повседневные ситуации на дороге потенциально наказуемыми.

Новый подход: двигатель как "доказательство" присутствия

Инициатива направлена на борьбу с уловками водителей, которые пытались обойти запрет на остановку. Раньше можно было заглушить мотор и утверждать, что машина не участвует в движении, а значит, формально находится на стоянке или вообще покинута. Теперь включённый двигатель становится единственным доказательством, что водитель не покинул транспортное средство, даже если он находится внутри.

В результате выключенный мотор автоматически трактуется как нарушение — особенно если автомобиль находится в зоне, где остановка запрещена. Камеры фотовидеофиксации получают право воспринимать отсутствие работающего двигателя как повод для административного наказания. Даже кратковременное выключение мотора при ожидании — формальный повод для штрафа.

Парадокс на практике: стоять нельзя, ехать некуда

Новая логика может привести к множеству нелепых ситуаций:

При ожидании пассажира под знаком "остановка разрешена" выключение двигателя становится нарушением;

Таксист, дожидающийся клиента с заглушённым мотором, рискует получить штраф;

Родитель, оставшийся в машине при ожидании ребёнка возле школы, также попадает под действие нормы;

Водитель в пробке, решивший заглушить мотор ради экономии топлива и тишины, оказывается в числе нарушителей.

Закон требует немедленного возобновления движения, но не признаёт, что завести двигатель — вопрос одной-двух секунд. Более того, новая норма вступает в противоречие с другими правилами, в частности — с экологическими требованиями. Например, в жилой зоне стоянка с работающим двигателем дольше трёх минут запрещена. В итоге водитель оказывается в ситуации, где любое действие может быть истолковано как нарушение — всё зависит от того, кто и как будет трактовать правила.

Формальность, которая откроет ящик Пандоры

Формально трактуемое нововведение может превратиться в удобный механизм для массового штрафования. Речь идёт не о безопасности или порядке, а о ловушке, где любое логичное действие может быть обращено против водителя. Забота об экологии, попытка не мешать окружающим шумом двигателя, простое ожидание с соблюдением приличий — всё это может стать основанием для протокола.

Чтобы избежать санкций, придётся действовать с оглядкой: всегда держать мотор включённым, использовать видеорегистраторы, фиксировать нахождение в салоне, изучать формулировки и готовиться к юридическим спорам. Иначе — штрафы за соблюдение здравого смысла станут реальностью.

Уточнения

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения.



