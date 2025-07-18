Заглушил — нарушил, не заглушил — тоже нарушил: ловушка в ПДД

Весной 2025 года в Правила дорожного движения России предложено внести новое уточнение, которое на первый взгляд может показаться технической формальностью. Однако последствия оказываются куда серьёзнее — заглушенный двигатель при остановке теперь способен повлечь за собой штраф. Формулировка, которую мало кто заметил, уже готова стать причиной абсурдных ситуаций: от бессмысленных наказаний на ночной стоянке до логических ловушек при ожидании на обочине.
Изменение касается пункта 12.4 ПДД. Предлагается дополнить его следующим образом:
"Остановка транспортного средства признаётся прекращением движения, если водитель сохраняет возможность немедленного возобновления движения без покидания салона и прекращения работы двигателя".
Впервые в нормативных актах подчёркивается значение работающего мотора как признака "участия в движении". Если двигатель заглушён, даже при наличии водителя в салоне, транспортное средство формально считается оставленным, а остановка — незаконной, если она происходит в зоне действия запрещающих знаков. Подобное нововведение не только ломает привычные трактовки, но и делает повседневные ситуации на дороге потенциально наказуемыми.
Инициатива направлена на борьбу с уловками водителей, которые пытались обойти запрет на остановку. Раньше можно было заглушить мотор и утверждать, что машина не участвует в движении, а значит, формально находится на стоянке или вообще покинута. Теперь включённый двигатель становится единственным доказательством, что водитель не покинул транспортное средство, даже если он находится внутри.
В результате выключенный мотор автоматически трактуется как нарушение — особенно если автомобиль находится в зоне, где остановка запрещена. Камеры фотовидеофиксации получают право воспринимать отсутствие работающего двигателя как повод для административного наказания. Даже кратковременное выключение мотора при ожидании — формальный повод для штрафа.
Новая логика может привести к множеству нелепых ситуаций:
При ожидании пассажира под знаком "остановка разрешена" выключение двигателя становится нарушением;
Таксист, дожидающийся клиента с заглушённым мотором, рискует получить штраф;
Родитель, оставшийся в машине при ожидании ребёнка возле школы, также попадает под действие нормы;
Водитель в пробке, решивший заглушить мотор ради экономии топлива и тишины, оказывается в числе нарушителей.
Закон требует немедленного возобновления движения, но не признаёт, что завести двигатель — вопрос одной-двух секунд. Более того, новая норма вступает в противоречие с другими правилами, в частности — с экологическими требованиями. Например, в жилой зоне стоянка с работающим двигателем дольше трёх минут запрещена. В итоге водитель оказывается в ситуации, где любое действие может быть истолковано как нарушение — всё зависит от того, кто и как будет трактовать правила.
Формально трактуемое нововведение может превратиться в удобный механизм для массового штрафования. Речь идёт не о безопасности или порядке, а о ловушке, где любое логичное действие может быть обращено против водителя. Забота об экологии, попытка не мешать окружающим шумом двигателя, простое ожидание с соблюдением приличий — всё это может стать основанием для протокола.
Чтобы избежать санкций, придётся действовать с оглядкой: всегда держать мотор включённым, использовать видеорегистраторы, фиксировать нахождение в салоне, изучать формулировки и готовиться к юридическим спорам. Иначе — штрафы за соблюдение здравого смысла станут реальностью.
Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения.
Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?