Этот способ обгона губит ваш автомат — многие делают так каждый день

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Неправильное использование АКПП приводит к поломке коробки
4:16
Авто

Переход на автоматическую коробку передач кажется лёгким делом: сел, завёл, поехал. Но после долгих лет за рулём "механики" неожиданности могут ждать уже на первом перекрёстке. Несколько типичных ошибок могут привести к серьёзным последствиям — от поломки коробки до ДТП.

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

Не заводится — и это не поломка

Ситуация частая: автомобиль был припаркован, зажигание выключено. Позже при попытке завести — тишина. Стартер не реагирует.

Причина проста — запуск возможен только в режиме "P". Если оставить рычаг в положении "D" или "N", система блокирует запуск. Такая мера введена для предотвращения самопроизвольного движения. Нужно лишь перевести рычаг в "P", и всё заработает.

Опасно нажимать на педали двумя ногами

После "механики" сохраняется привычка использовать обе ноги: левая — на сцеплении, правая — на газу и тормозе. Но в АКПП такой подход может привести к резкому торможению, особенно если тормоз нажимается левой ногой.

Рекомендуется полностью задействовать только правую ногу:

  • газ — ускорение;

  • тормоз — замедление;

  • катиться — отпустить газ.

Левая нога должна отдыхать на специальной площадке. Только так обеспечивается плавность и безопасность движения.

Режим "N" — не для светофора

Часто перед светофором водители переходят с "D" на "N", как привыкли на "механике". Делать этого не стоит.

Переключения между "D" и "N" изнашивают детали АКПП. При коротких остановках лучше просто удерживать педаль тормоза. Светофор загорится — нога с тормоза, и машина плавно тронется.

Скатываться с горки на "N" — вредно

На "механике" привычна езда накатом с горки в нейтральном режиме. На "автомате" — это критически неправильно. Принцип работы АКПП основан на давлении масла. При переходе на "D" после нейтрали может возникнуть гидроудар.

Единственно безопасный способ — движение с горки только в режиме "D". Иначе последствия скажутся на ресурсе коробки.

"Паркинг" и "задняя" — только после полной остановки

Некоторые пытаются включить "P" или "R" во время движения, особенно на малых скоростях. Это создаёт сильную нагрузку на шестерни и фрикционы.

Переключение допускается только после полной остановки, иначе возможен быстрый износ и дорогостоящий ремонт.

Обгон? Автомат справится сам

При резком ускорении достаточно нажать педаль газа до упора — активируется режим Kickdown. АКПП самостоятельно сбросит передачу вниз и обеспечит нужную тягу.

Однако частое использование этого режима приводит к перегреву коробки, особенно летом. Злоупотреблять не рекомендуется.

Холод — враг гидравлики

АКПП функционирует благодаря давлению масла. В мороз оно густеет, и коробка работает с нагрузкой.

Рекомендуется:

  • перевести в "D";

  • удерживать тормоз;

  • подождать 30-40 секунд до начала движения.

Так масло выйдет на рабочую температуру, и коробка прослужит дольше.

Буксовать можно, но осторожно

В снежных заносах допускается буксование не дольше 3-5 минут. При перегреве коробка может выйти из строя. Если не удалось выбраться — следует остановиться и звать помощь.

Буксировка — только с оглядкой

Перевозка машины с АКПП на тросе допускается:

  • на короткие расстояния;

  • со скоростью не выше 50 км/ч.

В идеале — использовать эвакуатор. Это исключит риск повреждений.

Масло — не навсегда

Трансмиссионное масло в автомате не только смазывает детали, но и передаёт крутящий момент. Со временем оно теряет свойства, загрязняется.

Менять масло следует каждые 50-60 тысяч км. Игнорирование этого правила приводит к появлению пинков, рывков и проблем с переключением. А стоимость ремонта АКПП — одна из самых высоких в обслуживании авто.

Уточнения

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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