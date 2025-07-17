Эта привычка убивает коробку, подвеску и салон, даже если пробег маленький

Автомобиль без движения стареет быстрее — автоэксперты предупреждают

3:40 Your browser does not support the audio element. Авто

Кажется, всё логично: машина почти не ездит — значит, ресурс бережётся, детали изнашиваются медленнее, а мотор и вовсе "отдыхает". На деле — всё наоборот. Такой режим превращает автомобиль в железного старичка, которому тяжело даже просто тронуться.

Фото: Designed by FreepiK by фрипик, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобиль

Стоит — значит стареет

Автомобиль — не холодильник и не тумбочка. Это не вещь, которая "простаивает", пока не пригодится. Машина живёт, только когда ездит. И если вы завели её всего раз в неделю, прокатились до дачи и обратно — это не забота, это мягкая форма забвения. Особенно если поездка короткая.

Аккумулятор сдаётся первым

Современные машины любят "питаться" даже в выключенном состоянии. Сигналка, датчики, системы контроля — всё это тянет ток. За 5-7 дней батарея теряет заряд, особенно зимой. И вот в субботу вы поворачиваете ключ, а в ответ — тишина. Потом списываете на мороз, на старость аккумулятора… А причина — просто в простое.

Мотор не любит короткие маршруты

Поездка в 30 минут? Отлично. Только для двигателя это скорее стресс, чем тренировка. За это время:

масло не прогревается до рабочих температур;

выхлоп не освобождается от конденсата;

топливо работает в обогащённой смеси, оставляя нагар.

Со временем вы заметите, что мотор стал "громче", масло чернеет быстрее, а запах при запуске неприятный. Через пару лет — ошибки, вибрации, снижение тяги. И всё это — не от износа, а от редкой эксплуатации.

Тормоза покрываются ржавчиной

Стоит машине постоять неделю, особенно зимой или под дождём — и на тормозных дисках появляется налёт. С первой поездкой появляются:

скрип;

вибрации;

ощущение, будто что-то отвалилось.

Но ничего не ломалось — это просто диски не успели "самоочиститься". И если поездки короткие, так и будут хрустеть до замены.

Подвеска, коробка, шины — всё в обиде

Резинки в подвеске (сайлентблоки, пыльники, втулки) сохнут и трескаются, если машина стоит долго. Особенно — в мороз или на жаре.

Коробка (особенно вариатор или робот) тоже страдает: масло в ней застаивается, давление падает, соленоиды закисают. А потом — толчки, дергания, запоздалые переключения.

Шины? Вес машины давит на одну точку — образуются плоские участки, появляется вибрация. И вроде пробег маленький, а ощущение — как будто ездили по карьерам.

Салон, кондиционер, запахи — всё живёт своей жизнью

Летом салон на солнце прогревается до 70 °C. Пластик выцветает, ткань дубеет, панели трескаются. Зимой и в дождь — наоборот: влага скапливается под коврами и в вентиляции.

А если кондиционер не включать — там заводится грибок. Потом он же — в воздух, в нос и в глаза. Даже озонатор не всегда справляется.

Что делать, если всё-таки ездить редко

Если машина нужна только по выходным, стоит соблюдать хотя бы такие правила:

заводить двигатель каждые 3-4 дня;

хотя бы раз в неделю совершать полноценную поездку не менее часа;

регулярно включать кондиционер — даже зимой;

следить за зарядом аккумулятора и давлением в шинах;

менять масло и фильтры по сроку, а не по пробегу.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

