Уверенный только на парковке: кого полный привод превращает в переднеприводного труса

Nissan, Kia и Toyota уличили в маркетинге «внедорожных» кроссоверов

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Грязь, лес, колея, трава по капот — реклама уверенно рисует идеальную картину для любого кроссовера с заветной надписью 4WD. А в реальности? Ты выбираешь маршрут почище и молишься, чтобы система полного привода не ушла в отпуск через пару минут буксования. Разбираемся, как маркетинг надел кроссоверы в костюмы покорителей бездорожья — и кому это совсем не идёт.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Hyundai Tucson

Renault Duster: был героем — стал статистом

Когда-то первый Duster действительно ехал. Дизель, механика, простая муфта — и вот уже он уверенно выходит из грязи, куда другие даже не ссунутся.

Но время идёт, и теперь современный Duster — это вариатор, бензиновый мотор и система, которая при первом намёке на пробуксовку предпочитает отключиться. Нет, он всё ещё может пройти по просёлку, но геройством здесь даже не пахнет. Сказка сменилась сервисной книжкой.

Nissan X-Trail и Qashqai: полный привод по настроению

У этих моделей муфта включает задние колёса только если передние буксуют. Но вот незадача: в глубокой грязи или снегу система отключается через 10-20 секунд, чтобы не перегреться. Итог — надпись AWD TEMP на приборке и передний привод, который тоже буксует.

А понижайки тут нет даже в опциях. Клиренс — средний. До дачи — да, в лес — возможно. Но в болото лучше не суйся. Это городской красавец в грязезащитных кроссовках — пока грязь ниже порогов, всё хорошо, дальше — сдаётся.

Hyundai Tucson и Kia Sportage: внедорожники только на словах

Маркетологи корейских брендов знают, как создать эффект. Тут тебе и режим Snow, и кнопка LOCK, и даже крутое название полного привода — HTRAC или AWD. Звучит, как у танка.

Но по факту: всё та же муфта, задняя ось включается "по настроению", LOCK работает только до 40 км/ч, дальше — удачи. Перегрев случается даже в городе. А на бездорожье электроника может просто "подумать" и ничего не сделать.

Особенно "гладкий" в этом смысле Sportage: 170 мм клиренса и декоративная защита снизу. Это больше городской хэтчбек на цыпочках, чем внедорожник.

Toyota RAV4: спокойствие, только асфальт

RAV4 у многих ассоциируется с надёжностью, но на деле — это асфальтовый боец. Полный привод доступен не везде, и даже если есть — это муфта, работающая по ситуации.

Задняя ось подключается, когда электроника сочтёт нужным, а это бывает не тогда, когда нужно. Блокировок и понижайки нет. Сам RAV4 хорош в городе, зимой, на трассе. Но по полю он поедет с опаской — и, скорее всего, предложит объезд.

Skoda Kodiaq: большой, но не суровый

В Kodiaq много намёков на внедорожность: режим Offroad, круговой обзор, мультимедиа с анимацией бездорожья. Но всё это — больше для антуража.

Здесь снова переднеприводная база и муфта, которая подключает заднюю ось. На диагоналке — пауза. На подъёме — пробуксовка. На песке — копает яму.

А вот по трассе и плохому асфальту Kodiaq едет уверенно. Это универсал в костюме кроссовера, и если не лезть в грязь, всё будет хорошо.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.

