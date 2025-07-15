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Мошенники всё умнее: как современные подделки масла обходят защиту брендов и как этого избежать

Подделки масел всё чаще делают из очищенной отработки
2:32
Авто

Современный рынок моторных масел всё чаще оказывается под угрозой. Мошенники научились создавать настолько качественные подделки, что даже опытные автовладельцы не всегда могут отличить фальсификат от оригинала. Последствия от использования такой продукции бывают критичными — от снижения ресурса двигателя до его капитального ремонта.

Моторное масло
Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Моторное масло

Как производят поддельное моторное масло

Самый "мягкий" вариант подделки — это разлив дешёвого моторного масла в фирменные канистры. Его защитные свойства минимальны, а вред накапливается постепенно. Через несколько тысяч километров в моторе могут начать скапливаться отложения, нарушится смазка, начнётся износ трущихся деталей.

Хуже всего, если вместо масла в канистре оказывается очищенная отработка. Такое масло выглядит свежим, но по сути представляет собой смесь отработанных жидкостей без рабочих присадок. Мошенники лишь фильтруют её и подкрашивают, создавая иллюзию нового продукта. Но внутри — угроза, не способная защитить мотор от перегрева, трения и коррозии.

Чем опасны фальшивые масла

Использование подделки практически всегда ведёт к ускоренному износу двигателя. Масло быстро густеет, теряет текучесть, образует налёт, а его остатки могут закупорить масляные каналы. В зимнее время это особенно опасно: подделка может "схватиться" при минусовых температурах, и при запуске "холодного" двигателя система смазки просто не сработает.

Также признаком подделки может стать заметный рост расхода масла или появление посторонних звуков в работе мотора. Такие сигналы нельзя игнорировать — лучше как можно быстрее заменить масло и проверить двигатель.

Как избежать покупки фальшивки

Главное правило — покупать масло только у проверенных поставщиков. Это может быть официальный магазин производителя, сетевой автомаркет с репутацией или авторизованная СТО. Всегда проверяйте упаковку: шрифт, дату изготовления, целостность пломбы и крышки. Некоторые производители добавляют QR-коды для проверки оригинальности через сайт.

Если после замены масла у машины появились проблемы, которых раньше не было — стоит насторожиться. Лучше слить подозрительное масло и сделать диагностику, чем потом оплачивать дорогостоящий ремонт.

Уточнения

Моторные масла - жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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