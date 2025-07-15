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Один скрытый нюанс вариатора может сделать вашу покупку подержанного авто ошибкой

Вариатор требует регулярного обслуживания — иначе проблемы
2:49
Авто

Вариаторные трансмиссии уже давно существуют на рынке, однако у многих российских водителей они до сих пор вызывают настороженность. Причины кроются не только в стереотипах, но и в реальных проблемах, с которыми сталкивались владельцы машин с CVT — особенно в 90-х и 2000-х годах, когда надёжность таких коробок оставляла желать лучшего.

Поломка вариатора
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Поломка вариатора

Почему российские водители не доверяют вариатору

На заре массового распространения вариаторы часто подводили: ломались на малых пробегах, перегревались, а стоимость их ремонта могла соперничать с половиной цены автомобиля. Именно тогда в сознании автолюбителей закрепилось мнение, что CVT — это риск. Люди делились историями в гаражах, на форумах, и уже сами механики стали предостерегать от покупки машин с вариатором.

Технологии шагнули вперёд, но страх остался

В последние 15-20 лет производители значительно доработали конструкции вариаторов. Современные CVT демонстрируют отличные показатели по плавности хода и экономичности. Тем не менее, они не стали безусловным эталоном. Есть модели, у которых срок службы коробки всё ещё вызывает сомнения. Особенно это касается китайских автомобилей, а также отдельных моделей от Audi (S tronic на A5) и японских кроссоверов вроде Nissan Qashqai с мотором 1.6 или Nissan Juke.

Есть и удачные вариаторы

В числе надёжных решений — вариаторы TR580 на Subaru, которые при грамотной эксплуатации служат около 150 тысяч километров. Особое доверие заслуживают трансмиссии от Aisin, устанавливаемые на автомобили Toyota, и некоторые модификации Jatco, применяемые в Mitsubishi и Nissan. Эти варианты успели доказать свою долговечность на практике.

Почему боятся покупать машины с CVT на вторичке

Покупка подержанного автомобиля с вариатором — это почти всегда лотерея. Визуально коробка может не подавать признаков поломки, но при пробеге свыше 100 000 км и без подтверждённой истории обслуживания скрытые дефекты не исключены. Речь о перегревах, загрязнении масла, износе ремня и клапанов. Вариаторы, особенно бюджетного сегмента, часто начинают сыпаться именно после такого пробега.

Именно поэтому многие россияне, особенно среди опытных водителей, всё чаще предпочитают проверенные временем классические автоматические трансмиссии. CVT остаётся под подозрением, и отношение к нему меняется медленно, несмотря на технологический прогресс.

Уточнения

Вариа́тор — устройство, передающее крутящий момент и способное плавно менять передаточное отношение в некотором диапазоне регулирования.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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