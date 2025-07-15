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Вы обгоняете — но вам не дают вернуться. Кто виноват, и чем это может закончится

Водителю грозит штраф до 1500 рублей за помеху при обгоне
1:50
Авто

Многие водители сталкивались с ситуацией, когда обгон превращается в настоящее испытание. Иногда дело не только во встречных машинах, но и в тех, кто едет справа — водителях, которые вместо того, чтобы помочь завершить манёвр, сознательно или по невнимательности превращают обгон в опасную авантюру.

Ferrari California обгоняет на шоссе другую машину
Фото: flickr.com by Axion23, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ferrari California обгоняет на шоссе другую машину

Когда манёвр становится ловушкой

В плотном потоке, особенно за большегрузами, формируются колонны. Часть водителей решает не рисковать, а кто-то всё же выходит на обгон, надеясь "проскочить". Но когда ситуация складывается так, что приходится срочно возвращаться в правую полосу, начинаются проблемы: водители в колонне не всегда готовы уступить. Иногда намеренно. Иногда просто не следят за ситуацией в зеркалах.

Ошибка: Я ведь не мешаю, просто еду

Некоторые считают: если они не жмут на газ и не делают резких движений, то формально не нарушают ПДД. Однако, по сути, они создают помеху. И дело здесь не в морали, а в законе: пункт 11.3 ПДД обязывает водителя, которого обгоняют, не препятствовать завершению манёвра. Это значит — не увеличивать скорость, не занимать позицию, не позволяющую вернуться в полосу. Штраф за такое поведение — до 1500 рублей (статья 12.15 КоАП РФ).

Обоюдная вина — вполне реальный исход

Если происходит ДТП и один из участников — тот самый "блокирующий" — не уступил место возвращающемуся после обгона, виноваты могут быть оба. Даже если сам манёвр был рискован, водитель в правом ряду не освобождён от обязанностей. Поэтому не стоит самоутверждаться или "воспитывать" других на дороге.

Уточнения

Штраф - узаконенное наказание за правонарушение.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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