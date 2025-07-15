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Эти простые приёмы помогут проскочить мимо поста ДПС, даже если забыли документы

Грязные номера и тюнинг: когда останавливают без нарушения
2:11
Авто

Даже если вы идеально знаете правила дорожного движения, встреча с патрулём ДПС всегда немного нервирует. Однако есть несколько простых правил поведения, которые помогут вам проехать мимо поста, не привлекая к себе лишнего внимания. И главное здесь — вовсе не безупречные документы, а спокойствие и логика в действиях.

BMW проезжает мимо поста ДПС
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
BMW проезжает мимо поста ДПС

Почему нервное поведение работает против вас

Ситуация знакома многим: вы внезапно вспоминаете, что забыли водительские права или полис ОСАГО, и в этот момент замечаете пост ДПС. Паника берёт верх — начинаются резкие торможения, попытки спрятаться за фурами, нервные манёвры.

Именно эти действия моментально бросаются в глаза инспекторам. Даже если они и не собирались вас останавливать — теперь вероятность возрастает.

Как избежать этого:

  • двигайтесь плавно;

  • не меняйте полосу движения;

  • не снижайте скорость без причины.

Свет — ваше оружие (или слабое место)

Многие водители забывают включать ближний свет фар днём, особенно если у них нет дневных ходовых огней. Это — типичная причина остановки. Полицейские чаще всего ищут формальные поводы, и отсутствие света — идеальный вариант.

Решение:

  • включайте ближний свет заранее;

  • следите за его исправностью.

Манёвры в зоне видимости ГИБДД — плохая идея

Перестроения, резкие повороты и "уход с радаров" — всё это вызывает подозрения. Лучше всего — ехать уверенно и прямо. Не стоит делать лишних движений — инспектор может решить, что вы пытаетесь уйти от проверки.

Также выбирайте правильную полосу движения:

  • вне города — правая полоса предпочтительнее;

  • если она свободна, не держитесь в левой — это может быть трактовано как нарушение.

Внешний вид автомобиля тоже имеет значение

Грязные номера — мелочь, но этого достаточно, чтобы вас остановили. А если на авто установлен яркий тюнинг, который не зарегистрирован, — тем более. Даже минимальное визуальное несоответствие может стать поводом для проверки.

Уточнения

Дорожно-патрульная служба - структурное подразделение Государственной инспекции

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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