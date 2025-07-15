Эти простые приёмы помогут проскочить мимо поста ДПС, даже если забыли документы

Даже если вы идеально знаете правила дорожного движения, встреча с патрулём ДПС всегда немного нервирует. Однако есть несколько простых правил поведения, которые помогут вам проехать мимо поста, не привлекая к себе лишнего внимания. И главное здесь — вовсе не безупречные документы, а спокойствие и логика в действиях.
Ситуация знакома многим: вы внезапно вспоминаете, что забыли водительские права или полис ОСАГО, и в этот момент замечаете пост ДПС. Паника берёт верх — начинаются резкие торможения, попытки спрятаться за фурами, нервные манёвры.
Именно эти действия моментально бросаются в глаза инспекторам. Даже если они и не собирались вас останавливать — теперь вероятность возрастает.
Как избежать этого:
двигайтесь плавно;
не меняйте полосу движения;
не снижайте скорость без причины.
Многие водители забывают включать ближний свет фар днём, особенно если у них нет дневных ходовых огней. Это — типичная причина остановки. Полицейские чаще всего ищут формальные поводы, и отсутствие света — идеальный вариант.
Решение:
включайте ближний свет заранее;
следите за его исправностью.
Перестроения, резкие повороты и "уход с радаров" — всё это вызывает подозрения. Лучше всего — ехать уверенно и прямо. Не стоит делать лишних движений — инспектор может решить, что вы пытаетесь уйти от проверки.
Также выбирайте правильную полосу движения:
вне города — правая полоса предпочтительнее;
если она свободна, не держитесь в левой — это может быть трактовано как нарушение.
Грязные номера — мелочь, но этого достаточно, чтобы вас остановили. А если на авто установлен яркий тюнинг, который не зарегистрирован, — тем более. Даже минимальное визуальное несоответствие может стать поводом для проверки.
Дорожно-патрульная служба - структурное подразделение Государственной инспекции
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