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Этот рефлекс водителя убивает трансмиссию: как не добить АКПП при остановке мотора

При заглохшем моторе машину нужно остановить до переключения режима
2:01
Авто

Ситуация, когда двигатель автомобиля с автоматической коробкой передач внезапно глохнет на ходу, способна не только дезориентировать водителя, но и навредить самой трансмиссии. В отличие от "механики", где подобные инциденты чаще всего не несут серьёзных последствий, у "автомата" всё гораздо сложнее — от ошибок водителя может пострадать дорогостоящая АКПП.

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

Причины внезапной остановки двигателя

Самые распространённые причины связаны с:

  • клапаном EGR - если он забит сажей, нарушается рециркуляция отработанных газов;

  • топливной системой - засорённый фильтр бензонасоса или загрязнённые форсунки могут прервать подачу топлива, вызвав остановку ДВС прямо во время движения.

Почему механика прощает, а автомат — нет

На автомобилях с механической коробкой при остановке двигателя колёса продолжают вращать коленвал через сцепление. Это помогает сохранить работу трансмиссии и не приводит к серьёзным поломкам.

С АКПП всё иначе. После остановки двигателя коробка может перейти в режим, аналогичный нейтральному, но если водитель начнёт в панике переключать режимы — ситуация резко обострится.

Главная ошибка — включить паркинг на ходу

Одна из самых серьёзных ошибок — попытка включить режим "P" до полной остановки автомобиля. Это приводит к резкому удару в трансмиссии, так как стопорный механизм пытается заблокировать ещё движущийся автомобиль. Последствия могут быть фатальными для внутренних компонентов коробки передач.

Как правильно действовать

Если двигатель заглох во время движения, особенно на автомобиле с АКПП:

  1. Сохраняйте спокойствие и плавно направьте автомобиль к обочине.

  2. По возможности избегайте резких манёвров и торможений.

  3. После полной остановки переведите селектор в режим "P".

  4. Только затем принимайте решение о запуске двигателя и дальнейших действиях.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое, обеспечивать упрощённую для водителя процедуру трогания с места автоматически, наиболее оптимально подстраивая внешнюю скоростную характеристику двигателя под заданную водителем скорость движения в текущих дорожных условиях.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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