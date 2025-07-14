Роковой поворот с обочины: водитель не знал, что нарушает сразу два правила

Когда дорога внезапно превращается в стоячее море машин, у некоторых появляется искушение объехать пробку по обочине. Это выглядит как кратчайший путь к цели, но на деле может обернуться крупным штрафом, аварией — и, как показывает практика, весьма неожиданным судебным поворотом. Разбираемся, почему езда по обочине — не просто нарушение, а ещё и правовая ловушка.
Согласно правилам дорожного движения, движение автомобилей по обочине запрещено. Есть исключения: использовать обочину можно только в следующих случаях:
для езда велосипедов, мопедов и гужевого транспорта, если они не мешают пешеходам;
для движения медленно едущих авто на двухполосных дорогах, если нужно уступить более быстрым участникам движения;
для экстренной остановки, при условии отсутствия запретов на остановку и соответствующей разметки.
Если водитель нарушает эти условия — ему грозит штраф 1500 рублей по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ.
В реальной жизни езда по обочине вызывает раздражение у тех, кто честно стоит в пробке. Особенно яро реагируют водители грузовиков, которые иногда намеренно блокируют обочину, не давая нарушителям проехать. Такие действия провоцируют ДТП, после которых виновные стремятся оправдаться известным принципом — "помеха справа".
Этот аргумент не срабатывает. При движении с обочины водитель перестраивается, а значит обязан уступить. Водитель, который едет в своей полосе, имеет абсолютный приоритет. Нарушитель автоматически несёт ответственность за ДТП вне зависимости от видимости, скорости и других условий.
Один из самых показательных случаев произошёл в России и дошёл до Верховного Суда РФ. Ситуация развивалась так:
водитель выезжал с второстепенной дороги на главную,
не заметил автомобиль, двигавшийся по обочине главной дороги,
произошло столкновение.
На первый взгляд — вина водителя с второстепенной. Ему назначили штраф 500 рублей по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ за непредоставление преимущества. Нарушитель попытался оспорить решение — и проиграл в трёх судах.
На последней инстанции судьи детально изучили материалы дела и пришли к выводу:
автомобиль по обочине не имел права на движение, а значит — и на преимущество.
Поскольку нарушитель не находился на проезжей части, у него не было правовых оснований для приоритета. Верховный суд снял штраф с водителя второстепенной дороги, восстановив справедливость.
Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.
Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.