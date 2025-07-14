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Роковой поворот с обочины: водитель не знал, что нарушает сразу два правила

Верховный суд РФ признал: движение по обочине не даёт приоритета
2:59
Авто

Когда дорога внезапно превращается в стоячее море машин, у некоторых появляется искушение объехать пробку по обочине. Это выглядит как кратчайший путь к цели, но на деле может обернуться крупным штрафом, аварией — и, как показывает практика, весьма неожиданным судебным поворотом. Разбираемся, почему езда по обочине — не просто нарушение, а ещё и правовая ловушка.

ДТП на обочине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
ДТП на обочине

Что говорит закон об обочечниках

Согласно правилам дорожного движения, движение автомобилей по обочине запрещено. Есть исключения: использовать обочину можно только в следующих случаях:

  • для езда велосипедов, мопедов и гужевого транспорта, если они не мешают пешеходам;

  • для движения медленно едущих авто на двухполосных дорогах, если нужно уступить более быстрым участникам движения;

  • для экстренной остановки, при условии отсутствия запретов на остановку и соответствующей разметки.

Если водитель нарушает эти условия — ему грозит штраф 1500 рублей по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ.

Обочина: повод для конфликта

В реальной жизни езда по обочине вызывает раздражение у тех, кто честно стоит в пробке. Особенно яро реагируют водители грузовиков, которые иногда намеренно блокируют обочину, не давая нарушителям проехать. Такие действия провоцируют ДТП, после которых виновные стремятся оправдаться известным принципом — "помеха справа".

Почему помеха справа не работает

Этот аргумент не срабатывает. При движении с обочины водитель перестраивается, а значит обязан уступить. Водитель, который едет в своей полосе, имеет абсолютный приоритет. Нарушитель автоматически несёт ответственность за ДТП вне зависимости от видимости, скорости и других условий.

Прецедент: дело, дошедшее до Верховного суда

Один из самых показательных случаев произошёл в России и дошёл до Верховного Суда РФ. Ситуация развивалась так:

  • водитель выезжал с второстепенной дороги на главную,

  • не заметил автомобиль, двигавшийся по обочине главной дороги,

  • произошло столкновение.

На первый взгляд — вина водителя с второстепенной. Ему назначили штраф 500 рублей по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ за непредоставление преимущества. Нарушитель попытался оспорить решение — и проиграл в трёх судах.

Но Верховный суд решил иначе

На последней инстанции судьи детально изучили материалы дела и пришли к выводу:
автомобиль по обочине не имел права на движение, а значит — и на преимущество.

Поскольку нарушитель не находился на проезжей части, у него не было правовых оснований для приоритета. Верховный суд снял штраф с водителя второстепенной дороги, восстановив справедливость.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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