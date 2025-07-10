Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда и чем обрабатывать яблони от плодожорки для защиты урожая
Львенка забрали у блогера — теперь его ждёт особый режим и витамины
Как избавиться от клопов и тараканов без химии: уксус и сода в борьбе с насекомыми
Туристы Антальи возмущены новыми правилами в популярном каньоне
Исследование показало наличие микропластика в креветках, моллюсках и рыбе
Михалков рассказал, как и когда Ефремов вернётся в театр после УДО
Софи Тёрнер: Игра престолов дала мне сексуальное образование и всё, что я знаю о кино
МФЦ и звонки от полиции: что делать, чтобы не стать жертвой аферистов?
Пентагон проинвестирует в редкоземельные металлы: стоимость акций MP Materials значительно выросла

Стареющие автомобили под угрозой: как износ аккумуляторов может угрожать вашей безопасности

Аккумуляторы массово выходят из строя — причины и последствия
4:57
Авто

Автомобильный парк в России стремительно стареет, а вместе с этим растёт и нагрузка на станции техобслуживания. В 2025 году всё больше владельцев машин обращаются в СТО не за плановым техобслуживанием, а с серьёзными проблемами, чаще всего связанными с электрикой и аккумуляторами.

Автомобильный аккумулятор
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильный аккумулятор

Проблемы с запуском двигателя, сбои в работе электроники, непредсказуемые ошибки на панели — всё чаще причины кроются в банальном износе элементов питания и проводки. Особенно это касается автомобилей старше 10 лет, а таких на российских дорогах уже большинство.

Почему ломаются аккумуляторы

Аккумулятор — это не просто источник питания, а сердце всей электросистемы машины. Со временем он теряет способность удерживать заряд, особенно при низких температурах. Износ ускоряется, если водитель злоупотребляет короткими поездками, редко обслуживает батарею или устанавливает дополнительные энергозатратные устройства.

Чем старше машина, тем больше в ней элементов, требующих питания: климат-контроль, мультимедиа, видеорегистраторы, датчики, сигнализация и другие системы. Всё это увеличивает нагрузку на аккумулятор, который и так уже изношен.

В каких авто проблемы встречаются чаще

Средний возраст личного автомобиля в России приблизился к 14 годам. У отечественных машин он ещё выше — около 17 лет. Каждый третий автомобиль в автосервисе — старше 15 лет. Ещё треть — возрастом 10-14 лет. Неудивительно, что владельцы таких машин чаще обращаются за ремонтом не только аккумуляторов, но и всей электросистемы.

Наряду с этим растёт спрос на работы по восстановлению кузова, топливной системы, подвески и рулевого управления. Из-за нехватки оригинальных деталей многие мастера стали восстанавливать элементы вручную — выправлять, паять, подкрашивать.

Чем опасен износ аккумулятора

Если аккумулятор работает нестабильно, последствия могут быть непредсказуемыми. Машина может не завестись, заглохнуть на ходу, "отключиться" прямо в пробке или не распознать ключ. Иногда сбой одного датчика полностью блокирует управление. А если к этому добавится изношенная проводка — риск возрастает в разы.

Особую опасность представляют ситуации, когда отказывает тормозная система или перестаёт работать освещение. Проблемы с электрикой легко могут превратиться в угрозу безопасности.

ТО — не прихоть, а необходимость

Диагностика и своевременное техобслуживание помогают избежать аварийных ситуаций. Простая замена масла, тормозной жидкости, фильтров, проверка подвески и рулевого управления — это базовый минимум, который должен выполняться регулярно. За такой процедурой обращаются в пять раз чаще, чем, например, на регулировку развала-схождения.

На втором месте по популярности — работы с топливной системой: чаще всего заменяются фильтры, коллекторы, резонаторы. Третье и четвёртое места занимают рулевое управление и подвеска — эти системы также подвержены сильному износу.

Проблемы у новых машин — тоже реальность

Даже у относительно новых автомобилей, особенно китайских брендов, всё чаще возникают сложности. В условиях городской езды и при большом пробеге уже в первые годы эксплуатации требуется вмешательство: адаптация мультимедийных систем, перепрошивка блоков управления, диагностика сбоев в электронных модулях.

Современные машины насыщены датчиками и системами — от автопилота до климат-контроля. Один сбой, и вся система перестаёт работать. Иногда машина не распознаёт ключ, не даёт завести мотор, а ошибка на экране требует специализированной диагностики.

Также растёт спрос на кузовной ремонт, локальную покраску и полировку. Повышенная активность на дорогах, рост ДТП и желание поддерживать внешний вид машины в хорошем состоянии приводят к тому, что кузовные работы становятся всё более востребованными.

Как избежать проблем

  • Регулярно проверяйте состояние аккумулятора, особенно перед зимой.

  • Меняйте батарею при первых признаках износа — медленный запуск, частые сбои.

  • Следите за электропроводкой, особенно в машинах старше 10 лет.

  • Не откладывайте диагностику, если появляются ошибки или нестабильная работа систем.

Автомобиль не должен превращаться в источник риска. Плановая проверка может спасти не только технику, но и здоровье — сообщают Известия.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Рецепт маринованных огурцов по-фински с горчицей на зиму
Еда и рецепты
Рецепт маринованных огурцов по-фински с горчицей на зиму
Россия лидирует по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана. Каковы цифры?
Экономика и бизнес
Россия лидирует по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана. Каковы цифры? Аудио 
Популярное
Гигант из бездны: встреча, после которой учёные боятся возвращаться в океан

Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?

Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Два стакана этого раствора — и огурцы продолжают плодоносить даже глубокой осенью
Скорая позади, а горит красный: как не нарушить ПДД и сохранить водительские права
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Не тявкают и не воют: 5 пород для идеальной жизни в квартире
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются
Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются
Последние материалы
Туристы Антальи возмущены новыми правилами в популярном каньоне
Исследование показало наличие микропластика в креветках, моллюсках и рыбе
Михалков рассказал, как и когда Ефремов вернётся в театр после УДО
Софи Тёрнер: Игра престолов дала мне сексуальное образование и всё, что я знаю о кино
МФЦ и звонки от полиции: что делать, чтобы не стать жертвой аферистов?
Пентагон проинвестирует в редкоземельные металлы: стоимость акций MP Materials значительно выросла
Живая изгородь из туй: уход, стоимость и проблемы размещения
Почему йоги всего мира выбирают позу пирамиды для ежедневной практики
Забудьте о возрастных болячках ног: 5 упражнений для здоровья вен
Астрономы впервые зафиксировали влияние планеты на звезду
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.