Стареющие автомобили под угрозой: как износ аккумуляторов может угрожать вашей безопасности

Аккумуляторы массово выходят из строя — причины и последствия

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Автомобильный парк в России стремительно стареет, а вместе с этим растёт и нагрузка на станции техобслуживания. В 2025 году всё больше владельцев машин обращаются в СТО не за плановым техобслуживанием, а с серьёзными проблемами, чаще всего связанными с электрикой и аккумуляторами.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобильный аккумулятор

Проблемы с запуском двигателя, сбои в работе электроники, непредсказуемые ошибки на панели — всё чаще причины кроются в банальном износе элементов питания и проводки. Особенно это касается автомобилей старше 10 лет, а таких на российских дорогах уже большинство.

Почему ломаются аккумуляторы

Аккумулятор — это не просто источник питания, а сердце всей электросистемы машины. Со временем он теряет способность удерживать заряд, особенно при низких температурах. Износ ускоряется, если водитель злоупотребляет короткими поездками, редко обслуживает батарею или устанавливает дополнительные энергозатратные устройства.

Чем старше машина, тем больше в ней элементов, требующих питания: климат-контроль, мультимедиа, видеорегистраторы, датчики, сигнализация и другие системы. Всё это увеличивает нагрузку на аккумулятор, который и так уже изношен.

В каких авто проблемы встречаются чаще

Средний возраст личного автомобиля в России приблизился к 14 годам. У отечественных машин он ещё выше — около 17 лет. Каждый третий автомобиль в автосервисе — старше 15 лет. Ещё треть — возрастом 10-14 лет. Неудивительно, что владельцы таких машин чаще обращаются за ремонтом не только аккумуляторов, но и всей электросистемы.

Наряду с этим растёт спрос на работы по восстановлению кузова, топливной системы, подвески и рулевого управления. Из-за нехватки оригинальных деталей многие мастера стали восстанавливать элементы вручную — выправлять, паять, подкрашивать.

Чем опасен износ аккумулятора

Если аккумулятор работает нестабильно, последствия могут быть непредсказуемыми. Машина может не завестись, заглохнуть на ходу, "отключиться" прямо в пробке или не распознать ключ. Иногда сбой одного датчика полностью блокирует управление. А если к этому добавится изношенная проводка — риск возрастает в разы.

Особую опасность представляют ситуации, когда отказывает тормозная система или перестаёт работать освещение. Проблемы с электрикой легко могут превратиться в угрозу безопасности.

ТО — не прихоть, а необходимость

Диагностика и своевременное техобслуживание помогают избежать аварийных ситуаций. Простая замена масла, тормозной жидкости, фильтров, проверка подвески и рулевого управления — это базовый минимум, который должен выполняться регулярно. За такой процедурой обращаются в пять раз чаще, чем, например, на регулировку развала-схождения.

На втором месте по популярности — работы с топливной системой: чаще всего заменяются фильтры, коллекторы, резонаторы. Третье и четвёртое места занимают рулевое управление и подвеска — эти системы также подвержены сильному износу.

Проблемы у новых машин — тоже реальность

Даже у относительно новых автомобилей, особенно китайских брендов, всё чаще возникают сложности. В условиях городской езды и при большом пробеге уже в первые годы эксплуатации требуется вмешательство: адаптация мультимедийных систем, перепрошивка блоков управления, диагностика сбоев в электронных модулях.

Современные машины насыщены датчиками и системами — от автопилота до климат-контроля. Один сбой, и вся система перестаёт работать. Иногда машина не распознаёт ключ, не даёт завести мотор, а ошибка на экране требует специализированной диагностики.

Также растёт спрос на кузовной ремонт, локальную покраску и полировку. Повышенная активность на дорогах, рост ДТП и желание поддерживать внешний вид машины в хорошем состоянии приводят к тому, что кузовные работы становятся всё более востребованными.

Как избежать проблем

Регулярно проверяйте состояние аккумулятора, особенно перед зимой.

Меняйте батарею при первых признаках износа — медленный запуск, частые сбои.

Следите за электропроводкой, особенно в машинах старше 10 лет.

Не откладывайте диагностику, если появляются ошибки или нестабильная работа систем.

Автомобиль не должен превращаться в источник риска. Плановая проверка может спасти не только технику, но и здоровье — сообщают Известия.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

