Ужас на авторынке Болгарии: продажи новых машин рухнули, а электромобили никому не нужны

Кризис автомобильного рынка: Болгария теряет треть продаж новых авто

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Январь 2025 года стал тревожным месяцем для европейского авторынка. Продажи новых автомобилей в странах ЕС сократились на 2,6%, составив около 831,2 тыс. единиц. Но в Болгарии ситуация оказалась значительно хуже: зарегистрировано падение почти на треть — минус 30,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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Это один из самых резких спадов среди стран Европейского союза и сигнал о более глубоком кризисе в болгарском автосекторе.

Как выглядит общий рынок ЕС

Среди четырёх крупнейших авторынков Европы наибольшее снижение продемонстрировали Франция (-6,2%), Италия (-5,8%) и Германия (-2,8%). Единственная страна, показавшая рост, — Испания, где продажи новых автомобилей увеличились на 5,3%.

Общий рынок ЕС всё больше склоняется в сторону электромобилей и гибридов. Их доля продолжает расти, в то время как бензиновые и дизельные автомобили теряют популярность.

Электромобили набирают обороты

Продажи новых электрокаров в ЕС в январе подскочили на 34%, достигнув 124 341 единицы. Основной вклад внесли Германия (+53,5%), Бельгия (+37,2%) и Нидерланды (+28,2%). Однако не все страны поддержали этот тренд — во Франции зафиксирован спад на 0,5%.

В Болгарии продажи новых электромобилей также не выдержали общего темпа: снижение на 12,3%, до 142 единиц. Подключаемые гибриды также показали отрицательную динамику — минус 22,4%, всего 38 проданных автомобилей. Тем не менее, классические гибриды немного реабилитировали ситуацию, продемонстрировав рост на 27,9% (78 единиц).

Доля традиционных авто стремительно падает

Снижение интереса к бензиновым и дизельным автомобилям наблюдается по всему ЕС. Общая доля таких авто упала до 39,4% с 48,7% годом ранее.

Продажи бензиновых машин в ЕС рухнули на 28,2%, сократив их рыночную долю до 29,4%. Дизельные автомобили потеряли 27% — теперь они занимают лишь 10% от общего количества продаж.

В Болгарии цифры оказались еще более суровыми:

— бензиновые авто — падение на 31,9% (до 2228 единиц);

— дизельные — минус 32,4% (до 294 единиц).

Как чувствуют себя автогиганты

Показатели продаж у автоконцернов в январе оказались разнонаправленными.

Volkswagen увеличил продажи на 5,6% и укрепил позиции: доля рынка выросла с 25,5% до 27,7%.

Renault Group (включая Dacia) также прибавила 5%, заняв 10,9% рынка вместо прежних 10,1%.

Stellantis (Peugeot, Opel, Fiat и др.) потеряла 17,9%, что снизило её долю с 19,1% до 16,1%.

BMW понесла умеренное снижение на 1%, а Mercedes-Benz - на 6,3%.

Самое драматичное падение показала Tesla: минус 50,3% продаж. Рыночная доля бренда сократилась до 0,9% с 1,8%. Это, вероятно, связано не только с изменением спроса, но и с политическим фоном вокруг Илона Маска и его высказываний, которые вызывают напряжённую реакцию в Европе.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

