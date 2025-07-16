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Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года

Лада Веста 2022–2024 годов почти не продаётся на вторичном рынке
3:17
Авто

Один из самых обсуждаемых парадоксов вторичного авторынка — появление LADA Vesta в списке самых непродаваемых автомобилей. Казалось бы, модель востребованная, хорошо знакомая, недорогая. Но по факту — именно её покупатели стараются избегать. И причина не одна.

Lada Vesta SW
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Vesta SW

Ликвидность потеряна: статистика говорит сама за себя

По данным крупного дилера подержанных авто, за целый год удалось реализовать всего 11 экземпляров Vesta. Речь идёт о рестайлинговой версии NG, выпускавшейся с 2022 по 2024 год. То есть, о машинах, прошедших "обновление" и локализацию под новые реалии.

Главные проблемы рестайлинговой Vesta

1. Урезанная комплектация.
Большинство таких машин лишены важных элементов:

  • Нет ESP

  • Только "механика"

  • Подушки безопасности — отсутствуют даже в минимальном количестве

2. Импортозамещение без гарантии.
Модель осталась без прежних комплектующих от европейских и японских производителей. Их заменили детали российского или китайского происхождения, качество которых пока вызывает сомнения. Некоторые версии даже попали под отзыв из-за возможной стружки в вариаторе.

3. Высокая цена.
Рестайлинговые Vesta на вторичке стоят почти столько же, сколько новые в салоне. На фоне отсутствующих опций и спорного качества это делает покупку бессмысленной.

Почему раньше было лучше

До рестайлинга Vesta считалась вполне ликвидной машиной. Версии до 2022 года охотно брали на вторичке, особенно с вариатором и комфортными пакетами. А вот переходный период стал ударом по репутации модели. Множество недоработок и завышенная цена отпугнули даже лояльных покупателей.

Другие аутсайдеры вторичного рынка

Mitsubishi ASX

Проблемы у кроссоверов, ввезённых по параллельному импорту.

  • Часто отсутствует гарантия

  • Нет адаптации под российский рынок

  • Минимум "тёплых" опций

  • Стоимость — от 3,5 до 4 миллионов рублей, даже с пробегом

Продажа таких машин занимает по три месяца и дольше.

BMW 1 серии (2011-2015)

Компактный хэтчбек с возрастом, пробегом и высоким ценником.
Покупателей отпугивают:

  • высокая стоимость обслуживания

  • сомнительная практичность

  • ограниченное пространство в салоне

Renault Sandero (2018-2022)

Ранее популярный бюджетник стал терять позиции.
Причины:

  • окончание официальных продаж

  • завышенные цены (до 1,7 млн рублей за авто с пробегом)

  • конкуренция со стороны китайских аналогов с лучшей комплектацией

Suzuki SX4

Хуже всего продаются машины первого поколения (2009-2014).

  • Малый клиренс

  • Слабое оснащение

  • Заявки на 1,4 миллиона приносят минимум откликов

Уточнения

LADA Vesta (рус. Лада Веста) — семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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