Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года

Один из самых обсуждаемых парадоксов вторичного авторынка — появление LADA Vesta в списке самых непродаваемых автомобилей. Казалось бы, модель востребованная, хорошо знакомая, недорогая. Но по факту — именно её покупатели стараются избегать. И причина не одна.
По данным крупного дилера подержанных авто, за целый год удалось реализовать всего 11 экземпляров Vesta. Речь идёт о рестайлинговой версии NG, выпускавшейся с 2022 по 2024 год. То есть, о машинах, прошедших "обновление" и локализацию под новые реалии.
1. Урезанная комплектация.
Большинство таких машин лишены важных элементов:
Нет ESP
Только "механика"
Подушки безопасности — отсутствуют даже в минимальном количестве
2. Импортозамещение без гарантии.
Модель осталась без прежних комплектующих от европейских и японских производителей. Их заменили детали российского или китайского происхождения, качество которых пока вызывает сомнения. Некоторые версии даже попали под отзыв из-за возможной стружки в вариаторе.
3. Высокая цена.
Рестайлинговые Vesta на вторичке стоят почти столько же, сколько новые в салоне. На фоне отсутствующих опций и спорного качества это делает покупку бессмысленной.
До рестайлинга Vesta считалась вполне ликвидной машиной. Версии до 2022 года охотно брали на вторичке, особенно с вариатором и комфортными пакетами. А вот переходный период стал ударом по репутации модели. Множество недоработок и завышенная цена отпугнули даже лояльных покупателей.
Проблемы у кроссоверов, ввезённых по параллельному импорту.
Часто отсутствует гарантия
Нет адаптации под российский рынок
Минимум "тёплых" опций
Стоимость — от 3,5 до 4 миллионов рублей, даже с пробегом
Продажа таких машин занимает по три месяца и дольше.
Компактный хэтчбек с возрастом, пробегом и высоким ценником.
Покупателей отпугивают:
высокая стоимость обслуживания
сомнительная практичность
ограниченное пространство в салоне
Ранее популярный бюджетник стал терять позиции.
Причины:
окончание официальных продаж
завышенные цены (до 1,7 млн рублей за авто с пробегом)
конкуренция со стороны китайских аналогов с лучшей комплектацией
Хуже всего продаются машины первого поколения (2009-2014).
Малый клиренс
Слабое оснащение
Заявки на 1,4 миллиона приносят минимум откликов
LADA Vesta (рус. Лада Веста) — семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал.
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