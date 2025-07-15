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Подушка появилась, а остальное исчезло: что скрывает новая LADA Granta

Granta Standard Plus стала самой дешёвой версией с подушкой безопасности
3:17
Авто

В модельной линейке LADA Granta появилась новая комплектация с подушкой безопасности. Изменение выглядит как шаг в сторону здравого смысла, однако подробности указывают на то, что безопасность по-прежнему остаётся "опцией за доплату", а не нормой.

Lada Granta (2018 facelift) in Tomsk 01
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Granta (2018 facelift) in Tomsk 01

LADA Granta: от "дешёвки" до очередей в автосалонах

Granta когда-то начинала как ультрабюджетная модель, которую позиционировали под рабочим названием "Low cost". На старте продаж стоимость самой простой версии составляла 229 тысяч рублей. Позже цену подняли на 9 тысяч — именно столько тогда стоила подушка безопасности, которую в итоге устанавливали даже в базовую комплектацию.

Спустя годы ситуация изменилась. В 2025 году базовая комплектация под названием "Standart" лишена не только подушки, но и элементарных удобств. Тем не менее, спрос на такие машины сохраняется, а производство ограничено — не более 5 экземпляров в месяц, из-за чего на них выстраиваются очереди.

Что предлагает самая простая версия

Комплектация "Standart" предполагает:

  • Крашеные бамперы (наконец-то отказались от серого пластика)

  • Передние электростеклоподъёмники

  • Обогрев заднего стекла и задние дворники

  • Зеркала с механической регулировкой, без подогрева

  • Отсутствие кондиционера, электроусилителя руля и подушек безопасности

Официальный прайс — 749 900 рублей. На деле дилеры просят не меньше 800 тысяч.

Что появилось в новой версии "Standard Plus"

В комплектации "Standard Plus" изменился всего один пункт — добавлена водительская подушка безопасности. В остальном автомобиль остался таким же:

  • Седан с 8-клапанным мотором (90 л. с.)

  • Только чёрный или белый цвет

  • Штампованные 14-дюймовые диски с резиной "КАМА"

  • Зеркала и дверные ручки не окрашены

  • ABS установлена по умолчанию

  • Руль — с неокрашенной пластиковой накладкой, рассчитанной под подушку

Других изменений не внесено. Кондиционер, усилитель руля и удобства — по-прежнему отсутствуют.

Что с ценой

Рекомендованная цена на "Standard Plus" — 829 000 рублей. Добавление подушки безопасности обошлось в 80 тысяч рублей. В 2012 году аналогичный шаг стоил в девять раз дешевле.

Дилеры в Тольятти уже предлагают новую версию за 810 тысяч рублей — это самая доступная Granta с хоть каким-то уровнем пассивной безопасности.

Какой выбор предлагается сегодня

До появления "Standard Plus" подушка безопасности устанавливалась только в комплектации "Classic'24". Эта версия дополнительно оснащалась:

  • Кондиционером

  • Электроусилителем руля

  • Электрорегулируемыми и обогреваемыми зеркалами

Цена "Classic'24" — около 966 тысяч рублей. Таким образом, новая комплектация заняла промежуточную нишу, сделав наличие подушки более доступным, но не массовым.

Уточнения

LADA Granta (Лада Гранта) — семейство переименованных моделей российских переднеприводных автомобилей малого класса Волжского автомобильного завода, ранее носивших название «Лада Калина», выпускаемых с 2011 г. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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