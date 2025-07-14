Щели, ржавчина и скрипы: слабые места популярных китайских моделей

Китайские автомобили в России теряют внешний вид через год эксплуатации

2:29 Your browser does not support the audio element. Авто

На старте китайские автомобили вызывали восторг: за привлекательную цену предлагались эффектный дизайн, богатая комплектация, панорамные крыши и обилие электроники. Всё выглядело как выгодная сделка.

Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Haval Jolion

Однако спустя 1-2 года эксплуатации энтузиазм у многих сменился недоумением. На поверхность начали выходить проблемы, о которых мало кто задумывался при покупке.

Что идёт не так с китайскими машинами

Кузов

Краска быстро теряет яркость и глянец

Появляется коррозия в неожиданных местах

Шумоизоляция оставляет желать лучшего

Внешне всё остаётся симпатичным, но на практике кузовные элементы быстро начинают демонстрировать усталость.

Сборка

Увеличивающиеся со временем зазоры

Скрипы, дребезг и плохо закреплённые элементы

Нарушения геометрии после мелких ДТП

Складывается ощущение, что сборка выполняется поспешно и без должного контроля.

Ремонт и обслуживание

Оригинальные запчасти стоят сопоставимо с деталями для премиум-брендов

Аналогов часто нет или долго доставляются

Сервис в регионах может отказываться работать с китайскими моделями

Ожидание "дешёвого обслуживания" нередко оборачивается сюрпризами, особенно при серьёзных поломках.

Китайская надёжность под вопросом

Эксплуатация показывает, что китайские авто при внешней привлекательности могут требовать значительно больше внимания и затрат, чем ожидалось.

Проблемы часто повторяются вне зависимости от модели: ржавеющий кузов, вылетающие элементы, неудачные прошивки электроники, слабые материалы отделки салона.

Как минимизировать разочарование

Если автомобиль уже куплен:

Следует регулярно проверять состояние кузова

Не экономить на расходниках и масле

Обслуживать авто только в проверенных сервисах, знакомых с конкретной маркой

Если покупка ещё только планируется, стоит внимательно сравнить плюсы с минусами, а не опираться лишь на впечатляющий внешний вид и комплектацию.

Обёртка красивая, а что внутри

Китайские автомобили порой напоминают конфету в яркой упаковке — визуально эффектно, но внутри всё не так гладко.

Производителям ещё предстоит пройти путь до стабильного качества, а пока — приходится мириться с компромиссами или искать более проверенные решения.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

